Futbolseverlerin sıkı sıkıya takip ettiği Şampiyonlar Ligi'nde final heyecanı başladı. Futbol heyecanı devam ederken merak edilenler arasında ise Şampiyonlar Ligi finali nerede oynanacak? 2023 Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, nerede olacak? soruları yer aldı. İşte detaylar...

2023 Şampiyonlar Ligi finali merak ediliyor. Yakından takip edilen organizasyonun finalinin nerede ve ne zaman oynanacağı futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Arama motorlarında ise Şampiyonlar Ligi finali nerede oynanacak? 2023 Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, nerede olacak? sorularına yanıt aranıyor. Detaylar haberimizde...

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NEREDE OYNANACAK?

2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali, 2022-23 UEFA Şampiyonlar Ligi sezonunun şampiyonunu belirleyecek, toplamda 68'inci ve organizasyon UEFA Şampiyonlar Ligi adını aldıktan sonra ise 31'inci final karşılaşmasıdır. Karşılaşma, 10 Haziran 2023'te Covid-19 pandemisi yüzünden ertelenen finaller nedeniyle İstanbul şehrindeki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacaktır.