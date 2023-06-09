Şampiyonlar Ligi finali nerede, hangi statta oynanacak? sorusu merak ediliyor. Futbolun en üst düzey liglerinden kabul edilen Şampiyonlar Ligi futbol severler tarafından ilgiyle takip ediliyorken merak edilenler arasında Şampiyonlar Ligi final maçının hangi statta oynanacağı oldu. Peki, Şampiyonlar Ligi finali nerede, hangi statta oynanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı ne zaman, nerede oynanacak 2023?

Uefa Şampiyonlar Ligi veya kısa kullanımıyla Şampiyonlar Ligi, Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) tarafından her yıl düzenlenen ve UEFA'ya bağlı birinci liglerdeki takımların mücadele ettiği uluslararası bir futbol turnuvasıdır. Tüm dünya çapında yakından takip edilen Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan final maçının detayları ise merak ediliyor. Arama motorlarında Şampiyonlar Ligi finali nerede, hangi statta oynanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı ne zaman, nerede oynanacak 2023? soruları araştırılıyor. İşte detaylar...

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NEREDE, HANGİ STATTA OYNANACAK?

2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali, 2022-23 UEFA Şampiyonlar Ligi sezonunun şampiyonunu belirleyecek, toplamda 68'inci ve organizasyon UEFA Şampiyonlar Ligi adını aldıktan sonra ise 31'inci final karşılaşmasıdır. Karşılaşma, 10 Haziran 2023'te Covid-19 pandemisi yüzünden ertelenen finaller nedeniyle İstanbul şehrindeki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacaktır.