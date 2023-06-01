2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finali için geri sayım devam ederken, futbolseverler heyecanla beklenen maçın tarihini ve yerini merak ediyor. Bu yıl Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek olan final maçı, futbol tutkunlarına unutulmaz anlar yaşatacak. UEFA Şampiyonlar Ligi finali ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi finali nerede oynanacak, hangi takımlar arasında oynanacak? İşte Şampiyonlar Ligi finalinin heyecan verici ayrıntıları...

Uefa Şampiyonlar Ligi finali ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi finali nerede oynanacak, hangi takımlar arasında oynanacak? sorularına yanıt aranıyor. 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde heyecan dorukta! İşte final maçının tarihi, yeri ve mücadele edecek takımlar...

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNAL MAÇI NE ZAMAN, NEREDE OYNANACAK?

2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finali, futbolseverleri ekran başına kilitleyecek bir karşılaşmaya sahne olacak. İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı, 10 Haziran Cumartesi günü final maçına ev sahipliği yapacak.

INTER İLE MANCHESTER CITY KARŞI KARŞIYA GELECEK

Bu yılki finalde, İtalyan devi Inter ve İngiliz gücü Manchester City takımları karşı karşıya gelecek. Her iki takım da turnuva boyunca üstün performans sergileyerek finale yükseldi. Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmak için sahada büyük bir mücadele verecekler.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ BİLET FİYATLARI

Final maçının bilet fiyatları ise şu şekildedir:

Kategori 4: 70 Euro

Kategori 3: 180 Euro

Kategori 2: 490 Euro

Kategori 1: 690 Euro

Bilet fiyatları, futbolseverlere unutulmaz bir atmosferde bu büyük maçı izleme fırsatı sunuyor.

Futbol tutkunları, 10 Haziran'da İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda gerçekleşecek olan bu karşılaşmayı heyecanla bekliyor. İnter ile Manchester City arasındaki mücadele, futbol tarihine geçecek anlara sahne olacak.