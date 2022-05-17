Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, hangi gün 2022? UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı (Real Madrid - Liverpool) maçı ne zaman oynanacak? - Haberler

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2022 UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NE ZAMAN, NEREDE OYNANACAK?

2022 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali, 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi sezonunun şampiyonunu belirleyecek, toplamda 67. organizasyon UEFA Şampiyonlar Ligi adını aldıktan sonra ise 30. final karşılaşmasıdır. Karşılaşma Mayıs 2022'de Almanya'nın Münih şehrindeki Allianz Arena stadyumunda gerçekleştirilmesi planlanmış ancak COVID-19 pandemisi nedeniyle 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nin İstanbul'dan Lizbona'a alınmasıyla Şampiyonlar Ligi Finalleri'ne ev sahibi yapacak şehirler 1 yıl sonraki finale ev sahipliği yapacaklardır. Bu nedenle 2022 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali 28 Mayıs 2022 tarihinde Sankt-Peterburg Stadyumu'nda oynanacaktı ancak 2022 Rusya Ukrayna Savaşı sebebiyle Saint-Denis şehrindeki Fransa Stadyumunda oynanmasına karar verildi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNAL MAÇI HANGİ GÜN 2022?

Final maçı 28 Mayıs 2022 Cumartesi günü oynanacak.

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