Şampiyonlar Ligi finali ne zaman? 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin bileti nasıl alınır?

Futbolseverlerin merakla takip ettiği Şampiyonlar Ligi'nde final heyecanı başladı. Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, sorusunun yanıtı futbol takipçileri tarafından sık sık araştırıldı. Futbol heyecanı devam ederken merak edilenler arasında ise Şampiyonlar Ligi finali nerede oynanacak? 2023 Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, nerede olacak? Şampiyonlar Ligi final bileti nasıl alınır? soruları yer aldı. İşte detaylar...

Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Yakından takip edilen organizasyonun finalinin nerede ve ne zaman oynanacağı futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Arama motorlarında ise Şampiyonlar Ligi finali nerede oynanacak? 2023 Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, nerede olacak? 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin bileti nasıl alınır? sorularına yanıt aranıyor. Detaylar haberimizde...

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NE ZAMAN?

Uefa Şampiyonlar Ligi final maçı, İstanbul'un ev sahipliğinde 10 Haziran 2023 Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNAL BİLETİ NASIL ALINIR?

İstanbul'un ev sahipliğinde 10 Haziran 2023 Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi final maçının biletleri 25 Nisan 2023 tarihinde satışa çıkarıldı. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı final karşılaşmasının biletleri de satışa sunuldu. Sadece UEFA'nın resmi bilet portalı "UEFA.com/tickets" websitesi üzerinden satın alınabilecek biletler, talep toplama ve onay olmak üzere iki aşamada UEFA tarafından gerçekleştirilecek. 28 Nisan 2023'te tamamlanan talep toplama döneminin bitimiyle yapılacak kura çekiminin ardından bilet başvuruları olumlu sonuçlanan taraftarlara UEFA tarafından e-mail yoluyla bildirimde bulunulacak. Futbolseverler, kendilerine ayrılan kategoride en fazla 2 (iki) adet bilet satın alabilecek.

Biletler, UEFA'nın resmi bilet uygulaması "UEFA Mobile Tickets" aracılığıyla taraftarlara maçtan birkaç gün önce ulaştırılacak. Bilet sahiplerinin hem Android hem de İOS platformlarında mevcut olan bu uygulamayı mobil cihazlarına indirerek, biletlerini saklaması ve yönetmesi mümkün olacak.

2023 UEFA Şampiyonlar Ligi final maçının bilet fiyatları 1. Kategori 690 Euro, 2. Kategori 490 Euro, 3. Kategori 180 Euro, 4. Kategori 70 Euro olarak belirlendi. Engelli biletleri ise 70 Euro'dan satışa sunulacak ve ücretsiz bir refakatçi bileti de içerecek.

Kaynak: Adidas

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NEREDE OYNANACAK?

2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali, 2022-23 UEFA Şampiyonlar Ligi sezonunun şampiyonunu belirleyecek, toplamda 68'inci ve organizasyon UEFA Şampiyonlar Ligi adını aldıktan sonra ise 31'inci final karşılaşmasıdır. Karşılaşma, 10 Haziran 2023'te Covid-19 pandemisi yüzünden ertelenen finaller nedeniyle İstanbul şehrindeki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacaktır.