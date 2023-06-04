Futbolseverlerin merakla takip ettiği Şampiyonlar Ligi'nde final heyecanı başladı. Bu nedenle Şampiyonlar Ligi finaline ilişkin detaylar araştırma konusu haline geldi. Peki, Şampiyonlar Ligi finali ne zaman? 2023 Şampiyonlar Ligi finali ne zaman oynanacak?

Yakından takip edilen organizasyonun finalinin nerede ve ne zaman oynanacağı futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Arama motorlarında ise Şampiyonlar Ligi finali ne zaman? Başta olmak üzere birçok detay arama motorlarında aktif olarak sorgulatılıyor. Peki, Şampiyonlar Ligi finali ne zaman? 2023 Şampiyonlar Ligi finali ne zaman oynanacak?

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NE ZAMAN?

Uefa Şampiyonlar Ligi final maçı, İstanbul'un ev sahipliğinde 10 Haziran 2023 Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi final maçının biletleri 25 Nisan 2023 tarihinde satışa çıkarıldı. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı final karşılaşmasının biletleri de satışa sunuldu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ BİLETİ NEREDEN ALINIR?

Sadece UEFA'nın resmi bilet portalı "UEFA.com/tickets" websitesi üzerinden satın alınabilecek biletler, talep toplama ve onay olmak üzere iki aşamada UEFA tarafından gerçekleştirilecek. 28 Nisan 2023'te tamamlanan talep toplama döneminin bitimiyle yapılacak kura çekiminin ardından bilet başvuruları olumlu sonuçlanan taraftarlara UEFA tarafından e-mail yoluyla bildirimde bulunulacak. Futbolseverler, kendilerine ayrılan kategoride en fazla 2 (iki) adet bilet satın alabilecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NEREDE OYNANACAK?

2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali, 2022-23 UEFA Şampiyonlar Ligi sezonunun şampiyonunu belirleyecek, toplamda 68'inci ve organizasyon UEFA Şampiyonlar Ligi adını aldıktan sonra ise 31'inci final karşılaşmasıdır. Karşılaşma, 10 Haziran 2023'te Covid-19 pandemi yüzünden ertelenen finaller nedeniyle İstanbul şehrindeki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacaktır.