Şampiyonlar Ligi finali ne zaman? 2021-2022 UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? - Haberler

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ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNAL MAÇI NE ZAMAN 2022?

Final maçı 28 Mayıs 2022 Cumartesi günü oynanacak. Maç saat 22:00'da başlayacak.

2022 UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NE ZAMAN, NEREDE OYNANACAK?

2022 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali, 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi sezonunun şampiyonunu belirleyecek, toplamda 67. organizasyon UEFA Şampiyonlar Ligi adını aldıktan sonra ise 30. final karşılaşmasıdır. Karşılaşma Mayıs 2022'de Almanya'nın Münih şehrindeki Allianz Arena stadyumunda gerçekleştirilmesi planlanmış ancak COVID-19 pandemisi nedeniyle 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nin İstanbul'dan Lizbona'a alınmasıyla Şampiyonlar Ligi Finalleri'ne ev sahibi yapacak şehirler 1 yıl sonraki finale ev sahipliği yapacaklardır. Bu nedenle 2022 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali 28 Mayıs 2022 tarihinde Sankt-Peterburg Stadyumu'nda oynanacaktı ancak 2022 Rusya Ukrayna Savaşı sebebiyle Saint-Denis şehrindeki Fransa Stadyumunda oynanmasına karar verildi.

REAL MADRİD - LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Maç Exxen ve TV8.5 platformunda yayınlanacak. Karşılaşma yarı final maçlarında olduğu gibi EXXEN ve TV 8.5'tan şifresiz olarak yayınlanacak.

2017-2018 SEZONUNUN RÖVANŞI

Real Madrid ile Liverpool 2017-2018 Şampiyonlar Ligi finalinde de karşılaşmış, kupaya uzanan taraf İspanyollar olmuştu.

İSPANYOL DEVİ BİR İLKİ BAŞARDI

Real Madrid, bundan önceki 8 Şampiyonlar Ligi yarı final eşleşmesinde ilk maçı kaybettiği hiçbir turu geçemeyen Real Madrid, tarihinde ilk kez ilk maçı kaybettiği yarı finalde turu geçerek adını finaler yazdırdı.

MADRİD, 13 KEZ KUPAYA ULAŞTI

Kupayı Real Madrid 13, Milan 7, Liverpool 6, Bayern Münih 6, Barcelona 5, Ajax 4, Manchester United ve Inter 3'er, Benfica, Juventus, Nottingham Forest ve Porto 2'şer, Aston Villa, Borussia Dortmund, Celtic, Kızılyıldız, Feyenoord, Hamburg, Olympique Marsilya, PSV, Steaua Bükreş ve Chelsea de birer kez kazandı.

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