UEFA, Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'dan alınacağı iddialarını yalanladı. Yapılan açıklamada, finalin planlandığı gibi 10 Haziran'da İstanbul'da oynanacağı belirtildi. Bazı iddialara da cevap verildi. Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'dan alınacak mı?

Seçim sonrası Türkiye'nin siyasi iklimine göre İstanbul'da oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi finalinin adresinin değişebileceği iddia edilmişti. UEFA yaptığı açıklamada iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve finalin 10 Haziran'da İstanbul'da oynanacağını belirtti.Sosyal medyada yer alan bazı iddialara da açıklık getirildi. Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'dan alınacak mı?

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ İSTANBUL'DAN ALINACAK MI?

UEFA'dan yapılan açıklamada, "2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finali, planlandığı gibi 10 Haziran 2023'te İstanbul'da oynanacak. UEFA'nın hiçbir siyasi kurum, hükümet veya ulusal futbol federasyonu ile aksi yönde bir görüşmesi yoktur." ifadeleri kullanıldı. Daily Mail'in haberinde Türkiye'de yapılacak seçimlerin sonucunda Türkiye'deki siyasi iklime göre UEFA'nın Şampiyonlar Ligi finalini İstanbul'dan alabileceği iddia edilmişti.