Avrupa futbolunun en prestijli ve heyecan dolu turnuvası olan Şampiyonlar Ligi, yıl boyunca süren mücadelelerin ardından final maçı ile ekranlara geliyor ve bu nedenle vatandaşlar tarafından Şampiyonlar ligi finali hangi statta oynanacak? Merak ediliyor. Peki, Şampiyonlar ligi finali hangi statta oynanacak? Şampiyonlar ligi finali hangi statta, nerede oynanıyor? 2023 UEFA Şampiyonlar ligi maçı detayları!

Futbolseverlerin heyecanla beklediği bu maç hakkındaki birçok detay merak konusu haline geliyor ve Şampiyonlar ligi finali hangi statta oynanacak? Sorusu başta olmak üzere birçok detay araştırılıyor. Şampiyonlar Ligi finalinin hangi statta oynanacağına dair güncel bilgiyi haberimiz içerisine ekledik. Peki, Şampiyonlar ligi finali hangi statta oynanacak? Şampiyonlar ligi finali hangi statta, nerede oynanıyor? 2023 UEFA Şampiyonlar ligi maçı detayları!

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ HANGİ STATTA OYNANACAK?

Şampiyonlar Ligi Finali, her yıl farklı bir Avrupa şehrinde düzenlenir. UEFA'nın belirlediği kriterlere göre bu yıl Şampiyonlar ligi finali Atatürk Olimpiyat Stadı'nda İngiliz temsilcisi Manchester City FC ile İtalyan ekibi İnter arasında oynanacak. Karşılaşma, 10 Haziran Cumartesi günü saat 22.00'de başlayacak.

Ayrıca stadın hemen yanında hazırlanan "Champions Village" (Şampiyonlar Köyü) ismi verilen alanda da, VIP taraftarlar ile sponsorlara özel olarak ayrılmış bölüm, maç günü boyunca misafirleri ağırlayacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Uefa Şampiyonlar Ligi Final maçı, 10 Haziran'da saat 22.00'da başlayacak. Karşılaşma EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak. Manchester City ile Inter arasındaki karşılaşmayı Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek.