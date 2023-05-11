UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Milan ve Inter, uzun yıllar sonra karşı karşıya geldi. Oynanan ilk maçta Inter, deplasmanda Milan'ı 2-0 mağlup etti. Daha sonrasında gözler oynanacak olan rövanşa çevrildi. Peki, Şampiyonlar ligi finali hangi statta oynanacak? Şampiyonlar ligi finali nerede oynanıyor?

16 Mayıs'ta oynanacak olan rövanş öncesinde Şampiyonlar ligi finali hangi statta oynanacak? Sorusu, merak edilen detaylar arasında yer aldı ve arama motorları üzerinde araştırılmaya başlandı. Inter'in deplasmanda Milan'ı 2-0 mağlup etmesi ile birlikte gözler rövanş karşılaşmasına çevrildi. Peki, Şampiyonlar ligi finali hangi statta oynanacak? Şampiyonlar ligi finali nerede oynanıyor?

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ HANGİ STATTA OYNANACAK?

Inter, deplasmanda Milan'ı 2-0 mağlup etmesi ile birlikte İstanbul'daki finale gidebilmek için avantajlı bir konum elde etti. İstanbul'da oynanacak olan final maçı, 16 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadyumunda oynanacak.

Bugün oynanan Milan - Inter karşılaşmasıyla birlikte yarı final ilk maçları tamamlandı. San Siro'da oynanan karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Gil Manzano yönetti. Ev sahibi ekip Milan karşılaşmaya; Maignan- Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez, Krunic, Tonali, Diaz, Bennacer, Saelemaekers ve Giroud 11'iyle çıktı.