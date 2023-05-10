Şampiyonlar Ligi finali hangi statta oynanacak? sorusu merak ediliyor. Futbolun en üst düzey liglerinden kabul edilen Şampiyonlar Ligi futbol severler tarafından ilgiyle takip ediliyorken merak edilenler arasında Şampiyonlar Ligi final maçının hangi statta oynanacağı oldu. Peki, Şampiyonlar Ligi finali hangi statta oynanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı ne zaman, nerede oynanacak 2023?

Uefa Şampiyonlar Ligi veya kısa kullanımıyla Şampiyonlar Ligi, Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) tarafından her yıl düzenlenen ve UEFA'ya bağlı birinci liglerdeki takımların mücadele ettiği uluslararası bir futbol turnuvasıdır. Tüm dünya çapında yakından takip edilen Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan final maçının detayları ise merak ediliyor. Arama motorlarında Şampiyonlar Ligi finali hangi statta oynanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı ne zaman, nerede oynanacak 2023? soruları araştırılıyor. İşte detaylar...

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ HANGİ STATTA OYNANACAK?

10 Haziran Cumartesi günü oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi final maçının İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Real Madrid - Manchester City maçının rövanşı 17 Mayıs Çarşamba günü TSİ 22.00'de Etihad Stadı'nda oynanacak. Bu maçta İstanbul'daki finale yükselecek takım belli olacak.