Avrupa futbolunun en prestijli ve heyecan dolu turnuvası Şampiyonlar ligi finali hangi kanalda, saat kaçta? Merak ediliyor ve internet üzerinde sürekli araştırılıyor. Peki, Şampiyonlar ligi finali hangi kanalda, saat kaçta? Şampiyonlar ligi finali ne zaman oynanacak? 2023 UEFA Şampiyonlar ligi maçı hangi statta?

Futbolseverlerin heyecanla beklediği bu maç hakkındaki birçok detay merak konusu haline geliyor ve Şampiyonlar ligi finali hangi kanalda, saat kaçta? Başta olmak üzere birçok soru arama motorları üzerinde sorgulatılıyor. Peki, Şampiyonlar ligi finali hangi kanalda, saat kaçta? Şampiyonlar ligi finali ne zaman oynanacak? 2023 UEFA Şampiyonlar ligi maçı hangi statta?

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Uefa Şampiyonlar Ligi final maçı, İstanbul'un ev sahipliğinde 10 Haziran 2023 Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak. Manchester City ile Inter arasındaki karşılaşmayı Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ HANGİ STATTA OYNANACAK?

Şampiyonlar Ligi Finali, her yıl farklı bir Avrupa şehrinde düzenlenir. UEFA'nın belirlediği kriterlere göre bu yıl Şampiyonlar ligi finali Atatürk Olimpiyat Stadı'nda İngiliz temsilcisi Manchester City FC ile İtalyan ekibi İnter arasında oynanacak. Karşılaşma, 10 Haziran Cumartesi günü saat 22.00'de başlayacak.

Ayrıca stadın hemen yanında hazırlanan "Champions Village" (Şampiyonlar Köyü) ismi verilen alanda da, VIP taraftarlar ile sponsorlara özel olarak ayrılmış bölüm, maç günü boyunca misafirleri ağırlayacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNAL BİLETİ NASIL ALINIR?

İstanbul'un ev sahipliğinde 10 Haziran 2023 Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi final maçının biletleri 25 Nisan 2023 tarihinde satışa çıkarıldı. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı final karşılaşmasının biletleri de satışa sunuldu. Sadece UEFA'nın resmi bilet portalı "UEFA.com/tickets" websitesi üzerinden satın alınabilecek biletler, talep toplama ve onay olmak üzere iki aşamada UEFA tarafından gerçekleştirilecek. 28 Nisan 2023'te tamamlanan talep toplama döneminin bitimiyle yapılacak kura çekiminin ardından bilet başvuruları olumlu sonuçlanan taraftarlara UEFA tarafından e-mail yoluyla bildirimde bulunulacak. Futbolseverler, kendilerine ayrılan kategoride en fazla 2 (iki) adet bilet satın alabilecek.

Biletler, UEFA'nın resmi bilet uygulaması "UEFA Mobile Tickets" aracılığıyla taraftarlara maçtan birkaç gün önce ulaştırılacak. Bilet sahiplerinin hem Android hem de İOS platformlarında mevcut olan bu uygulamayı mobil cihazlarına indirerek, biletlerini saklaması ve yönetmesi mümkün olacak.

2023 UEFA Şampiyonlar Ligi final maçının bilet fiyatları 1. Kategori 690 Euro, 2. Kategori 490 Euro, 3. Kategori 180 Euro, 4. Kategori 70 Euro olarak belirlendi. Engelli biletleri ise 70 Euro'dan satışa sunulacak ve ücretsiz bir refakatçi bileti de içerecek.