Şampiyonlar Ligi finali canlı izle! 10 Haziran Cumartesi Manchester City - Inter maçını canlı izle! M. City - İnter HD izle!
Gündem Haberleri
Manchester City - Inter Şampiyonlar Ligi final maçı başladı! Maç tüm hızıyla devam ederken maçı internetten HD şekilde izlemek isteyenler, Şampiyonlar Ligi finali canlı izle! 10 Haziran Cumartesi Manchester City - Inter maçını canlı izle! M. City - İnter HD izle! araştırması yapıyor. Peki, Şampiyonlar Ligi finali hangi kanalda veriliyor?
2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali, 2022-23 UEFA Şampiyonlar Ligi sezonunun şampiyonunu belirleyecek, toplamda 68'inci ve organizasyon UEFA Şampiyonlar Ligi adını aldıktan sonra ise 31'inci final karşılaşmasıdır. Şampiyonlar Ligi finali canlı izle! 10 Haziran Cumartesi Manchester City - Inter maçını canlı izle! M. City - İnter HD izle!
Manchester City - İnter Şampiyonlar Ligi final maçı bugün (10 Haziran 2023) saat 22:00 'da başlayacak.
Maçı TV8'den şifresiz olarak izleyebilirsiniz. Maç ayrıca Exxen platformunda da yayınlanacaktır.
Manchester City - İnter maçını TV8 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Maç şifresiz olacak.
Maçı TV8 televizyon ekranından veya EXXEN platformundan izleyebilirsiniz.
Maç, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.
M. City ilk 11:
Ederson
Stones
Dias
Ake
İlkay
Rodri
De Bruyne
Silva
Grealish
Haaland
İnter ilk 11:
Onana
Darmian
Acerbi
Bastoni
Dumfries
Brozovic
Barella
Hakan
Dimarco
Dzeko
Martinez
Sizce Şampiyonlar Ligi Final maçını hangi takım kazanacak? #UCLfinal | #ŞampiyonlarLigi— Haberler.com (@Haberler) June 10, 2023