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Şampiyonlar Ligi finali canlı izle! 10 Haziran Cumartesi Manchester City - Inter maçını canlı izle! M. City - İnter HD izle!

Şampiyonlar Ligi finali canlı izle! 10 Haziran Cumartesi Manchester City - Inter maçını canlı izle! M. City - İnter HD izle!

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Manchester City - Inter Şampiyonlar Ligi final maçı başladı! Maç tüm hızıyla devam ederken maçı internetten HD şekilde izlemek isteyenler, Şampiyonlar Ligi finali canlı izle! 10 Haziran Cumartesi Manchester City - Inter maçını canlı izle! M. City - İnter HD izle! araştırması yapıyor. Peki, Şampiyonlar Ligi finali hangi kanalda veriliyor?

2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali, 2022-23 UEFA Şampiyonlar Ligi sezonunun şampiyonunu belirleyecek, toplamda 68'inci ve organizasyon UEFA Şampiyonlar Ligi adını aldıktan sonra ise 31'inci final karşılaşmasıdır. Şampiyonlar Ligi finali canlı izle! 10 Haziran Cumartesi Manchester City - Inter maçını canlı izle! M. City - İnter HD izle!

Manchester City - İnter Şampiyonlar Ligi final maçı bugün (10 Haziran 2023) saat 22:00 'da başlayacak.

Maçı TV8'den şifresiz olarak izleyebilirsiniz. Maç ayrıca Exxen platformunda da yayınlanacaktır.

Manchester City - İnter maçını TV8 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Maç şifresiz olacak.

Maçı TV8 televizyon ekranından veya EXXEN platformundan izleyebilirsiniz.

Maç, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

M. City ilk 11:

Ederson

Stones

Dias

Ake

İlkay

Rodri

De Bruyne

Silva

Grealish

Haaland

İnter ilk 11:

Onana

Darmian

Acerbi

Bastoni

Dumfries

Brozovic

Barella

Hakan

Dimarco

Dzeko

Martinez

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
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