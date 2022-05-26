Şampiyonlar Ligi finali 2022 hangi kanalda? Liverpool - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? Nerede oynanacak? - Haberler

Şampiyonlar Ligi finali 2022 hangi kanalda? Liverpool - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? Nerede oynanacak?
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Şampiyonlar Ligi'nde final heyecanı için geri sayım başladı. Liverpool ile Real Madrid'in karşılaşacağı Şampiyonlar Ligi Final Maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, İngiltere'nin Liverpool takımı ile İspanya'nın Real Madrid takımı Paris'te final oynayacak. Şampiyonlar Ligi finali 2022 hangi kanalda? Liverpool - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? Nerede oynanacak?
Şampiyonlar Ligi finali 2022 hangi kanalda, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Şampiyonlar Ligi'nde sona yaklaşılıyor. İngiliz devi Liverpool ile Şampiyonlar Ligi'ni en çok kazanan İspanya Şampiyonu Real Madrid, finalde kozlarını paylaşacak. Şampiyonlar Ligi finali 2022 ne zaman? Peki, Şampiyonlar Ligi finali 2022 ne zaman? Liverpool Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Liverpool - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? Nerede oynanacak?
Liverpool ile Real Madrid'in karşı karşıya geleceği Şampiyonlar Ligi finali 28 Mayıs'ta Paris'te bulunan Stade de France'ta oynanacak. Final maçı TSİ 22.00'de başlayacak. Karşılaşma yarı final maçlarında olduğu gibi EXXEN ve TV 8.5'tan şifresiz olarak yayınlanacak.
Real Madrid ile Liverpool 2017-2018 Şampiyonlar Ligi finalinde de karşılaşmış, kupaya uzanan taraf İspanyollar olmuştu.
Real Madrid, bundan önceki 8 Şampiyonlar Ligi yarı final eşleşmesinde ilk maçı kaybettiği hiçbir turu geçemeyen Real Madrid, tarihinde ilk kez ilk maçı kaybettiği yarı finalde turu geçerek adını finaler yazdırdı.
Kupayı Real Madrid 13, Milan 7, Liverpool 6, Bayern Münih 6, Barcelona 5, Ajax 4, Manchester United ve Inter 3'er, Benfica, Juventus, Nottingham Forest ve Porto 2'şer, Aston Villa, Borussia Dortmund, Celtic, Kızılyıldız, Feyenoord, Hamburg, Olympique Marsilya, PSV, Steaua Bükreş ve Chelsea de birer kez kazandı.