Şampiyonlar Ligi finali 2022 hangi kanalda? Liverpool - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? Nerede oynanacak? - Haberler

Şampiyonlar Ligi finali 2022 hangi kanalda, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Şampiyonlar Ligi'nde sona yaklaşılıyor. İngiliz devi Liverpool ile Şampiyonlar Ligi'ni en çok kazanan İspanya Şampiyonu Real Madrid, finalde kozlarını paylaşacak. Şampiyonlar Ligi finali 2022 ne zaman? Peki, Şampiyonlar Ligi finali 2022 ne zaman? Liverpool Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Liverpool - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? Nerede oynanacak?

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ 2022 HANGİ KANALDA?

Liverpool ile Real Madrid'in karşı karşıya geleceği Şampiyonlar Ligi finali 28 Mayıs'ta Paris'te bulunan Stade de France'ta oynanacak. Final maçı TSİ 22.00'de başlayacak. Karşılaşma yarı final maçlarında olduğu gibi EXXEN ve TV 8.5'tan şifresiz olarak yayınlanacak.

2017-2018 SEZONUNUN RÖVANŞI

Real Madrid ile Liverpool 2017-2018 Şampiyonlar Ligi finalinde de karşılaşmış, kupaya uzanan taraf İspanyollar olmuştu.

İSPANYOL DEVİ BİR İLKİ BAŞARDI

Real Madrid, bundan önceki 8 Şampiyonlar Ligi yarı final eşleşmesinde ilk maçı kaybettiği hiçbir turu geçemeyen Real Madrid, tarihinde ilk kez ilk maçı kaybettiği yarı finalde turu geçerek adını finaler yazdırdı.

MADRİD, 13 KEZ KUPAYA ULAŞTI

Kupayı Real Madrid 13, Milan 7, Liverpool 6, Bayern Münih 6, Barcelona 5, Ajax 4, Manchester United ve Inter 3'er, Benfica, Juventus, Nottingham Forest ve Porto 2'şer, Aston Villa, Borussia Dortmund, Celtic, Kızılyıldız, Feyenoord, Hamburg, Olympique Marsilya, PSV, Steaua Bükreş ve Chelsea de birer kez kazandı.

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