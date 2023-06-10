Şampiyonlar Ligi final maçına son dakikalar kala maçı canlı izlemek isteyen futbol severler maçın hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Final maçı TV8'de verilecek mi? araştırılıyor. Peki, Şampiyonlar Ligi final maçı şifresiz mi, hangi kanalda? 10 Haziran 2023 Şampiyonlar Ligi M. City - İnter final maçı şifresiz yayınlanacak mı? İşte detaylar...

M. City - İnter final maçı nereden izlenir? Manchester City - İnter canlı yayın linki var mı? Manchester City - İnter maçı öncesi sporseverler maçı izlemek için araştırmalar yapmaya ve maç hakkında yayın bilgileri edinmeye çalıştı. Şampiyonlar Ligi final maçı şifresiz mi, hangi kanalda? 10 Haziran 2023 Şampiyonlar Ligi M. City - İnter final maçı şifresiz yayınlanacak mı?

MANCHESTER CİTY - İNTER MAÇI NE ZAMAN?

Manchester City - İnter Şampiyonlar Ligi final maçı bugün (10 Haziran 2023) saat 22:00 'da başlayacak.

MANCHESTER CİTY - İNTER MAÇI HANGİ KANALDA?

Maçı TV8'den şifresiz olarak izleyebilirsiniz. Maç ayrıca Exxen platformunda da yayınlanacaktır.

MANCHESTER CİTY - İNTER MAÇI ŞİFRESİZ İZLEME LİNKİ VAR MI?

Manchester City - İnter maçını TV8 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Maç şifresiz olacak.

MANCHESTER CİTY - İNTER MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali, 2022-23 UEFA Şampiyonlar Ligi sezonunun şampiyonunu belirleyecek, toplamda 68'inci ve organizasyon UEFA Şampiyonlar Ligi adını aldıktan sonra ise 31'inci final karşılaşmasıdır. Karşılaşma, 10 Haziran 2023'te Covid-19 pandemisi yüzünden ertelenen finaller nedeniyle İstanbul şehrindeki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacaktır.

MANCHESTER CİTY - İNTER MAÇININ HAKEMİ KİM?

Maçta Polonyalı hakem Szymon Marciniak düdük çalacak.