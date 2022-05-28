Şampiyonlar Ligi final maçı saat kaçta 2022? Final maçı 9'da mı 10'da mı başlayacak? Ş. Ligi final maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? - Haberler

Şampiyonlar Ligi final maçı saat kaçta 2022? Final maçı 9'da mı 10'da mı başlayacak? Ş. Ligi final maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak?
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Heyecanla beklenen UEFA Şampiyonlar Ligi final maçına saatler kaldı. Final maçının saat tam kaçta başlayacağını merak eden izleyiciler, Şampiyonlar Ligi final maçı saat kaçta 2022? Final maçı 9'da mı 10'da mı başlayacak? Ş. Ligi final maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? araştırması yapıyor. İşte detaylar...
Final maçı 28 Mayıs 2022 Cumartesi günü oynanacak. Maç saat 22:00'da başlayacak.
Maç Exxen ve TV8.5 platformunda yayınlanacak. Karşılaşma yarı final maçlarında olduğu gibi EXXEN ve TV 8.5'tan şifresiz olarak yayınlanacak.
Evet maç yarın 28 Mayıs 2022 tarihinde TV8'de şifresiz olarak yayınlanacak.
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