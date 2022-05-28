Şampiyonlar Ligi final maçı saat kaçta 2022? Final maçı 9'da mı 10'da mı başlayacak? Ş. Ligi final maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? - Haberler

Heyecanla beklenen UEFA Şampiyonlar Ligi final maçına saatler kaldı. Final maçının saat tam kaçta başlayacağını merak eden izleyiciler, Şampiyonlar Ligi final maçı saat kaçta 2022? Final maçı 9'da mı 10'da mı başlayacak? Ş. Ligi final maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? araştırması yapıyor. İşte detaylar...

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNAL MAÇI SAAT KAÇTA 2022?

Final maçı 28 Mayıs 2022 Cumartesi günü oynanacak. Maç saat 22:00'da başlayacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNAL MAÇI HANGİ KANALDA 2022?

Maç Exxen ve TV8.5 platformunda yayınlanacak. Karşılaşma yarı final maçlarında olduğu gibi EXXEN ve TV 8.5'tan şifresiz olarak yayınlanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ TV8'DE ŞİFRESİZ OLACAK MI?

Evet maç yarın 28 Mayıs 2022 tarihinde TV8'de şifresiz olarak yayınlanacak.

TV8 28 MAYIS 2022 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI

15:15 -Annenin Sırrıdır Çocuk

20:00 -Survivor All Star / Yeni Bölüm

22:00 -Liverpool - Real Madrid / Final - Canlı

00:15 -Annenin Sırrıdır Çocuk

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