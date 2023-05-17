Uefa Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Inter ile Milan kozlarını paylaştı. İlk maçı 2-0 kazanan Inter, ikinci maçı da Lautaro'nun attığı golle 1-0 kazandı. Rövanşta da galip gelen Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Inter, finale yükseldi. Merak edilenler arasında ise Şampiyonlar Ligi final maçı ne zaman, nerede oynanacak 2023? Şampiyonlar Ligi finali hangi statta oynanacak? soruları yer alıyor.

Şampiyonlar Ligi final maçı ne zaman? sorusu gündemde yer alıyor. A Milli Takımımız'ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Inter, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale kaldı. Yarı finalde ezeli rakibini eleyen Inter'in maçı ise merak edildi Futbolseverler arama motorlarında Şampiyonlar Ligi final maçı ne zaman, nerede oynanacak 2023? Şampiyonlar Ligi finali hangi statta oynanacak? sorularını araştırıyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNAL MAÇI NE ZAMAN, NEREDE OYNANACAK?

A Milli Takımımız'ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Inter, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale kaldı. Yarı finalde ezeli rakibini eleyen Inter, 10 Haziran'da İstanbul'da oynanacak finale biletini kestirdi. Manchester City-Real Madrid eşleşmesinden galip gelen takım, finalde Inter'le kozlarını paylaşacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi finali 10 Haziran'da İstanbul'da oynanacak. A Milli Takım'ın kaptanı Hakan, İstanbul'da Inter formasıyla Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmak için mücadele edecek. Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında San Siro'da oynanan mücadelede Inter ilk 11 dakika içerisinde Dzeko ve Mkhitaryan'ın attığı 2 golle maça 2-0'la giriş yapmıştı. İlk yarıda Hakan Çalhanoğlu'nun 30 metreden yaptığı sert vuruş kale direğine takıldı. Maç boyunca üstün olan Inter, maçı 2-0 kazanmıştı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü İngiltere'de oynanacak maçta ikinci finalist belli olacak. 1-1'lik maçın rövanşında Manchester City ile turnuvanın son şampiyonu Real Madrid kozlarını paylaşacak.