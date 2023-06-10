Şampiyonlar Ligi final maçı bugün mü, yarın mı, saat kaçta, hangi kanalda? M. City - İnter bugün saat kaçta başlayacak? Maç saat 8'de mi 10'da mı?

Dünya Kupası final maçından sonra tüm dünyanın heyecanla beklediği sezonun en büyük 2. final maçı bugün oynanacak. Bugün Manchester City ve İnter Şampiyonlar Ligi finalinde karşı karşıya gelecek. Futbol severler maç hakkında internette, Şampiyonlar Ligi final maçı bugün mü, saat kaçta, hangi kanalda? M. City - İnter maçı bugün saat kaçta başlayacak? Maç saat 8'de mi 10'da mı? araştırması yapıyor. İşte detaylar...

M. City - İnter Şampiyonlar Ligi final maçı bugün mü yarın mı merak ediliyor. Finali canlı ve saatinde izlemek isteyenler, Şampiyonlar Ligi final maçı bugün mü, saat kaçta, hangi kanalda? M. City - İnter maçı bugün saat kaçta başlayacak? Maç saat 8'de mi 10'da mı? M. City - İnter maçı hangi kanaldan verilecek? merak ediyor. İşte bilgiler...

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNAL MAÇI BUGÜN MÜ YARIN MI?

2023 Şampiyonlar Ligi final maçı bugün yani 10 Haziran 2023 Cumartesi günü saat 22:00 'da başlayacaktır. Maç TV8'de canlı olarak verilecek.

MANCHESTER CİTY - İNTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Maç 10 Haziran 2023 saat 22:00 'da TV8'de başlayacak.

MANCHESTER CİTY - İNTER MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali, 2022-23 UEFA Şampiyonlar Ligi sezonunun şampiyonunu belirleyecek, toplamda 68'inci ve organizasyon UEFA Şampiyonlar Ligi adını aldıktan sonra ise 31'inci final karşılaşmasıdır. Karşılaşma, 10 Haziran 2023'te Covid-19 pandemisi yüzünden ertelenen finaller nedeniyle İstanbul şehrindeki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacaktır.

MANCHESTER CİTY - İNTER MAÇININ HAKEMİ KİM?

Maçta Polonyalı hakem Szymon Marciniak düdük çalacak.