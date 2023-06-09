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Şampiyonlar Ligi Efsaneler Turnuvası hangi kanalda, CANLI izle! Efsaneler Turnuvası CANLI YAYIN

Şampiyonlar Ligi Efsaneler Turnuvası hangi kanalda, CANLI izle! Efsaneler Turnuvası CANLI YAYIN

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Acun Ilıcalı tarafından 4 takımdan oluşan Şampiyonlar Ligi Efsaneler Turnuvası düzenleniyor. TV8'de canlı olarak yayınlanan maçları ekran başında izlemek isteyen futbol severler Şampiyonlar Ligi Efsaneler Turnuvası hangi kanalda, canlı izle! Efsaneler Turnuvası TV8 canlı araştırması yapıyor.

TV8 canlı izle! Acun Ilıcalı tarafından 4 takımdan oluşan Şampiyonlar Ligi Efsaneler Turnuvası düzenleniyor. TV8'de canlı olarak yayınlanan maçları ekran başında izlemek isteyen futbol severler Şampiyonlar Ligi Efsaneler Turnuvası hangi kanalda, canlı izle! Efsaneler Turnuvası TV8 canlı araştırması yapıyor. İşte detaylar...

EFSANELER TURNUVASI CANLI İZLE

Acun Ilıcalı tarafından düzenlenen Şampiyonlar Ligi Efsaneler Turnuvası canlı yayın ile TV8'de ekranlara geliyor.

Takımlar şu şekilde:

Cafu'nun takımı:

Julio Cesar

Cafu

Marco Materazzi

Esteban Cambiasso

Gaizka Mendieta

Robert Pires

Patrick Vieira

Vladimir Smicer

Patrick Kluivert

Nesta'nın takımı:

Vitor Baia

Roberto Carlos

Lucio

Alessandro Nesta

Maicon

Michael Essien

Claude Makelele

Clarence Seedorf

Yaya Toure

Ricardo Quaresma

Figo'nun takımı:

Eric Abidal

Ivan Cordoba

Luis Figo

Kaka

Christian Karembeu

Robbie Keane

Diego Milito

Mikael Silvestre

Hamit Altıntop'un takımı:

Volkan Demirel

Hamit Altıntop

Tuncay Şanlı

Emre Belözoğlu

Nuri Şahin

Tümer Metin

Arda Turan

Hakan Ünsal

Semih Şentürk

Okan Buruk

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