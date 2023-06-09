Şampiyonlar Ligi Efsaneler Turnuvası hangi kanalda, CANLI izle! Efsaneler Turnuvası CANLI YAYIN
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Acun Ilıcalı tarafından 4 takımdan oluşan Şampiyonlar Ligi Efsaneler Turnuvası düzenleniyor. TV8'de canlı olarak yayınlanan maçları ekran başında izlemek isteyen futbol severler Şampiyonlar Ligi Efsaneler Turnuvası hangi kanalda, canlı izle! Efsaneler Turnuvası TV8 canlı araştırması yapıyor.
TV8 canlı izle! Acun Ilıcalı tarafından 4 takımdan oluşan Şampiyonlar Ligi Efsaneler Turnuvası düzenleniyor. TV8'de canlı olarak yayınlanan maçları ekran başında izlemek isteyen futbol severler Şampiyonlar Ligi Efsaneler Turnuvası hangi kanalda, canlı izle! Efsaneler Turnuvası TV8 canlı araştırması yapıyor. İşte detaylar...
EFSANELER TURNUVASI CANLI İZLE
Acun Ilıcalı tarafından düzenlenen Şampiyonlar Ligi Efsaneler Turnuvası canlı yayın ile TV8'de ekranlara geliyor.
Takımlar şu şekilde:
Cafu'nun takımı:
Julio Cesar
Cafu
Marco Materazzi
Esteban Cambiasso
Gaizka Mendieta
Robert Pires
Patrick Vieira
Vladimir Smicer
Patrick Kluivert
Nesta'nın takımı:
Vitor Baia
Roberto Carlos
Lucio
Alessandro Nesta
Maicon
Michael Essien
Claude Makelele
Clarence Seedorf
Yaya Toure
Ricardo Quaresma
Figo'nun takımı:
Eric Abidal
Ivan Cordoba
Luis Figo
Kaka
Christian Karembeu
Robbie Keane
Diego Milito
Mikael Silvestre
Hamit Altıntop'un takımı:
Volkan Demirel
Hamit Altıntop
Tuncay Şanlı
Emre Belözoğlu
Nuri Şahin
Tümer Metin
Arda Turan
Hakan Ünsal
Semih Şentürk
Okan Buruk