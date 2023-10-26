UEFA Şampiyonlar Ligi bu akşam 8 mücadeleye sahne oldu. E Grubu'nda Feyenoord, Lazio'yu 3-1 yendi. Atletico Madrid, Celtic ile 2-2 berabere kaldı. Futbolseverler ise Şampiyonlar Ligi dün oynanan maçların sonuçları nedir? UEFA Şampiyonlar Ligi dünkü maç sonuçları ne, kaç kaç bitti? sorularına yanıt aradı.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde kupa heyecanı son hızla devam ederken oynanan maçların sonuçları da merak edildi. Milyonları ekran başına kitleyen ve büyük heyecana sahne olan Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü hafta maçları oynanan 8 karşılaşmayla tamamlandı. Arama motorlarında ise Şampiyonlar Ligi dün oynanan maçların sonuçları nedir? UEFA Şampiyonlar Ligi dünkü maç sonuçları ne, kaç kaç bitti? soruları araştırılıyor. İşte sonuçlar!

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ DÜN OYNANAN MAÇLARIN SONUÇLARI NEDİR?

UEFA Şampiyonlar Ligi bu akşam 8 mücadeleye sahne oldu. E Grubu'nda Feyenoord, Lazio'yu 3-1 yendi. Atletico Madrid, Celtic ile 2-2 berabere kaldı. F Grubu'nda PSG, Milan'ı 3-0 mağlup etti, Dortmund ise Newcastle'ı 1-0 yendi. G Grubu'nda Leipzig, Kızılyıldız'ı 3-1 yenerken, Manchester City, Young Boys'u 3-1 mağlup etti. H Grubu'nda Porto, Antwerp'i 4-1 yendi ve Barcelona, Shakhtar Donetsk'i 2-1 ile geçti.

E GRUBU

Şampiyonlar Ligi E Grubu 3. hafta maçında Feyenoord sahasında konuk ettiği Lazio'yu 3-1 mağlup ederken Atletico Madrid deplasmanda İskoç ekibi Celtic ile 2-2 berabere kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi

F GRUBU

F Grubu'nda ise Fransız ekibi Paris Saint Germain ile İtalyan temsilcisi Milan karşı karşıya geldi. Parc des Princes'te kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi PSG oldu. Grubun diğer maçında Borussia Dortmund deplasmanda konuk olduğu Newcastle United'ı 1-0 mağlup etmeyi başardı.

G GRUBU

Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Leipzig, Kızılyıldız engelini 3-1'lik skorla geçerken Manchester City, deplasmanda Young Boys'u 3-1 mağlup etti.

Şampiyonlar Ligi

H GRUBU

Şampiyonlar Ligi H Grubu 3. maçında Porto, deplasmanda Antwerp'i 4-1, Barcelona ise sahasında Shakhtar Donetsk'i 2-1 mağlup etti.