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Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme maçları ne zaman? ŞL 3. ön eleme turu maçları ne zaman, hangi tarihte oynanacak?

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Futbolseverlerin merakla beklediği Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme maçlarının tarihleri belli oldu. Bu önemli karşılaşmaları kaçırmamak isteyen futbol severler Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme maçları ne zaman? ŞL 3. ön eleme turu maçları ne zaman, hangi tarihte oynanacak? merak ediyor.

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme ne zaman? Futbolseverlerin merakla beklediği Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme maçlarının tarihleri belli oldu. Bu önemli karşılaşmaları kaçırmamak isteyen futbol severler Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme maçları ne zaman? ŞL 3. ön eleme turu maçları ne zaman, hangi tarihte oynanacak? merak ediyor. Detaylar...

ŞAMPİYONLAR LİGİ 3. ÖN ELEME MAÇLARI NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunun ilk maçları 8-9 Ağustos, rövanş maçları ise 15 Ağustos'ta oynanacak.

Şampiyonlar Ligi'nde maç takvimi şu şekildedir:

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme maçları ne zaman? ŞL 3. ön eleme turu maçları ne zaman, hangi tarihte oynanacak?

Şampiyonlar Ligi play-off maçları ise 22-23 Ağustos ve 29-30 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

Play-off turu kura çekimi 7 Ağustos 2023 tarihinde yapılacak.

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