Şampiyonlar Lig'i maçları hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi maçları Exxen'de mi? Şampiyonlar Ligi maçları nerede?
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Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? Dünyanın en prestijli ligi olarak görülen Şampiyonlar Ligi'nde dev maçlar büyük heyecan taşımaya devam ediyor. Futbolseverler konuya ilişkin maçların saatleri ve hangi kanalda olduğu ile ilgili araştırma yapmakta. Peki, Şampiyonlar Lig'i maçları Exxen'de mi? Şampiyonlar Ligi maçları nerede?
Şampiyonlar Ligi'nde dev kulüplerin kıran kırana mücadelesi sürüyor. Dünyanın en prestijli kulüplerinin yer aldığı Şampiyonlar Lig'i maçının hangi kanalda saat kaçta olduğu araştırılıyor. Konuya ilişkin en çok Şampiyonlar Lig'i maçları hangi kanalda? Şampiyonlar Lig'i maçları Exxen'de mi? Şampiyonlar Ligi maçları nerede? Soruları araştırılıyor. Şampiyonlar Ligi maçlarıyla ilgili detaylar haberimizde.
Şampiyonlar Ligi maçları EXXEN platformunda ve bazı maçlar aynı zamanda TV8.5'te canlı olarak yayınlanmaktadır.
Bugün oynanacak olan maçların oynanacağı saat, yayınlanacağı kanal ve diğer detaylar şu şekilde;
Şampiyonlar Ligi
19:45 | Milan - Dinamo Zagreb | Exxen
19:45 | Shakhtar Donetsk - Celtic | Exxen
22:00 | Real Madrid - Leipzig | Exxen
22:00 | Rangers - Napoli | Exxen
22:00 | Chelsea - Salzburg | Exxen
22:00 | Kopenhag - Sevilla | Exxen
22:00 | Maccabi Haifa - PSG | Exxen
22:00 | Real Madrid - Leipzig | Exxen
İngiltere Championship
22:00 | Reading - Sunderland | beİN Sports 3
EXXEN CANLI YAYIN İLE MAÇLAR VE PROGRAMLARI KAÇIRMAYIN!
EXXEN canlı yayın linki ile Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçlarını, futbol programlarını izleyebilir, keyifli anlar yaşayabilirsiniz.
EXXEN ÜCRETSİZ Mİ?
EXXEN platformunda canlı maç izleyebilmeniz için EXXEN abonesi olmanız gerekmektedir.
EXXEN NEDİR?
Acun Medya bünyesinde kurulan ve "Türkiye'nin dijital platformu" sloganıyla yola çıkan Exxen, üyelerin istedikleri zaman, istedikleri yerde, istedikleri cihazla, birbirinden benzersiz içerikleri izlemelerini sağlayan dijital bir platformdur.