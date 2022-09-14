Şampiyonlar Lig'i maçları hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi maçları Exxen'de mi? Şampiyonlar Ligi maçları nerede?

Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? Dünyanın en prestijli ligi olarak görülen Şampiyonlar Ligi'nde dev maçlar büyük heyecan taşımaya devam ediyor. Futbolseverler konuya ilişkin maçların saatleri ve hangi kanalda olduğu ile ilgili araştırma yapmakta. Peki, Şampiyonlar Lig'i maçları Exxen'de mi? Şampiyonlar Ligi maçları nerede?

Şampiyonlar Ligi'nde dev kulüplerin kıran kırana mücadelesi sürüyor. Dünyanın en prestijli kulüplerinin yer aldığı Şampiyonlar Lig'i maçının hangi kanalda saat kaçta olduğu araştırılıyor. Konuya ilişkin en çok Şampiyonlar Lig'i maçları hangi kanalda? Şampiyonlar Lig'i maçları Exxen'de mi? Şampiyonlar Ligi maçları nerede? Soruları araştırılıyor. Şampiyonlar Ligi maçlarıyla ilgili detaylar haberimizde.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi maçları EXXEN platformunda ve bazı maçlar aynı zamanda TV8.5'te canlı olarak yayınlanmaktadır.

EXXEN canlı izlemek için EXXEN CANLI MAÇ İZLE'ye tıklayınız.

BUGÜN EXXEN'DE HANGİ MAÇLAR VAR?

Bugün oynanacak olan maçların oynanacağı saat, yayınlanacağı kanal ve diğer detaylar şu şekilde;

Şampiyonlar Ligi

19:45 | Milan - Dinamo Zagreb | Exxen

19:45 | Shakhtar Donetsk - Celtic | Exxen

22:00 | Real Madrid - Leipzig | Exxen

22:00 | Rangers - Napoli | Exxen

22:00 | Chelsea - Salzburg | Exxen

22:00 | Kopenhag - Sevilla | Exxen

22:00 | Maccabi Haifa - PSG | Exxen

22:00 | Real Madrid - Leipzig | Exxen

İngiltere Championship

22:00 | Reading - Sunderland | beİN Sports 3

EXXEN CANLI YAYIN İLE MAÇLAR VE PROGRAMLARI KAÇIRMAYIN!

EXXEN canlı yayın linki ile Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçlarını, futbol programlarını izleyebilir, keyifli anlar yaşayabilirsiniz.

EXXEN ÜCRETSİZ Mİ?

EXXEN platformunda canlı maç izleyebilmeniz için EXXEN abonesi olmanız gerekmektedir.

EXXEN NEDİR?

Acun Medya bünyesinde kurulan ve "Türkiye'nin dijital platformu" sloganıyla yola çıkan Exxen, üyelerin istedikleri zaman, istedikleri yerde, istedikleri cihazla, birbirinden benzersiz içerikleri izlemelerini sağlayan dijital bir platformdur.