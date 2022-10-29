VakıfBank ile Fenerbahçe Opet, 2022 Kadınlar Voleybol Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nda karşı karşıya geldi. Spor severler tarafından Şampiyonlar Kupasını kim kazandı? Voleybol Kadınlar Şampiyonlar Kupası kim kazandı? Merak edildi.

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Şampiyonlar Kupası kim kazandı? VakıfBank ile Fenerbahçe Opet, 2022 Kadınlar Voleybol Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nda karşı karşıya geldi. Spor severler tarafından Şampiyonlar Kupasını kim kazandı? Voleybol Kadınlar Şampiyonlar Kupası kim kazandı? Merak edildi. İşte detaylar...

ŞAMPİYONLAR KUPASI KİM KAZANDI?

Voleybolda Şampiyonlar Kupası'nda Fenerbahçe Opet, VakıfBank'ı 3-0 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.

FENERBAHÇE SERİYE SON VERDİ

2021-22 sezonu Misli.com Sultanlar Ligi şampiyonu VakıfBank ile AXA Sigorta Kupa Voley finalisti Fenerbahçe Opet'i karşı karşıya getiren mücadelenin berabere geçilen 5. sayısının ardından Egonu ile üst üste sayılan bulan sarı-siyahlı ekip, rakibine 11-7 üstünlük sağladı.

SARI-LACİVERTLİLER FIRTINA GİBİ BAŞLADI

Rus oyuncusu Fedorovtseva'nın etkili oyunuyla farkı eriten Fenerbahçe Opet, 13. sayıda beraberliği yakaladı. Bu bölümden sonra 22. sayıya kadar skor üstünlüğünü elden bırakmayan sarı-lacivertli takım, ilk setin en etkili oyuncusu olan Fedorovtseva'nın hücumundan bulduğu sayıyla ilk seti 25-23 kazandı. Fenerbahçe Opet, Fedorovtseva'nın ace sayılarıyla ikinci sete hızlı başladı ve 4-0 öne geçti. Zehra Güneş ve Egonu'nun oyuna ağırlığını koymasıyla skoru 13-12'ye getiren Vakıfbank, bu sette ilk kez öne geçti. Etkili bloklarıyla rakibini durduran ve hata yapmaya zorlayan sarı-lacivertliler, zorlanmadan bu seti de 25-21 hanesine yazdırdı.

KUPA FENERBAHÇE'NİN

VakıfBank, 11-7 geriye düştüğü üçüncü sette, 8-1'lik bir seri yakalayarak rakibine 15-12 üstünlük sağladı. Çok çekişmeli geçen son bölümde, seyircisinin desteğini de arkasına alan Fenerbahçe Opet, seti 25-21, maçı da 3-0 kazanarak kupaya uzandı. Bu arada karşılaşmayı Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da protokol tribününden takip etti. Vakıfbank sporcuları salona "Özgürlüğümüzün en büyük güvencesi Cumhuriyetimizdir. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.", sarı-lacivertliler ise "Cumhuriyetin feneri Fenerbahçe" yazılı afişlerle çıktı.