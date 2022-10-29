Şampiyonlar Kupası nedir? Voleybolda Şampiyonlar Kupası kimler arasında oynanır? Voleybol Kadınlar Şampiyonlar Kupası!

Voleybolda Şampiyonlar Kupası'nda Fenerbahçe Opet, VakıfBank'ı 3-0 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü. Spor severler tarafından yakından takip edilen müsabaka hakkında Şampiyonlar Kupası nedir? Voleybolda Şampiyonlar Kupası kimler arasında oynanır? Merak edildi. İşte, Voleybol Kadınlar Şampiyonlar Kupası hakkında bilgiler...

Voleybolda Şampiyonlar Kupası nedir? Voleybolda Şampiyonlar Kupası'nda Fenerbahçe Opet, VakıfBank'ı 3-0 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü. Spor severler tarafından yakından takip edilen müsabaka hakkında Şampiyonlar Kupası nedir? Voleybolda Şampiyonlar Kupası kimler arasında oynanır? Merak edildi. İşte, Voleybol Kadınlar Şampiyonlar Kupası hakkında bilgiler...

ŞAMPİYONLAR KUPASI NEDİR?

Spor Toto Kadınlar Şampiyonlar Kupası, ilk kez 2008-09 sezonunda düzenlenmiştir. Kupa bir final maçıdır ve Sultanlar Ligi şampiyonu ile Kupa Voley Şampiyonu arasında oynanır. Eğer o sezon her iki şampiyonluğa da aynı takım ulaşmışsa, bu takım ile Kupa Voley finalisti karşılaşır.

2020 Şampiyonlar Kupası, tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 pandemisi sebebiyle istisnai olarak 2019-20 Kupa Voley karşılaşmaları oynanmadığı için pandemi sonrası tescil edilen Sultanlar Ligi'ni ilk iki sırada bitiren Vakıfbank ve Eczacıbaşı arasında oynanmıştır.

Kupayı 5 kez ile en fazla kazanan takım Eczacıbaşı olmuştur.

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