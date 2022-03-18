Şampiyon Trabzonspor mu oldu 2022? Trabzonspor kaç maç kazanırsa şampiyon olur, kaç puanda, kaçıncı sırada? Trabzonspor şampiyonluğunu ilan etti mi?

Trabzonspor şampiyon oldu mu? Trabzonspor kaç puanda? Trabzonspor ligde kaçıncı sırada? Trabzonspor kaç maç kazanırsa şampiyonluğunu ilan edecek? Trabzonspor'un geriye kaç maçı kaldı? İşte tüm bilgiler...

TRABZONSPOR LİGDE KAÇINCI SIRADA, KAÇ PUANDA?

Trabzonspor şuanda ligde 70 puanla 1. sırada yer alıyor. Ligin bitimine 8 hafta kalmıştır.

TRABZONSPOR'UN TOPLAM KAÇ MAÇI KALDI?

Ligde toplam 20 takım bulunuyor, haliyle toplam 38 hafta maç olacak. Bu hafta 30. hafta maçları oynanıyor. Geriye 8 hafta kaldı. Buna göre Trabzonspor'un toplam 8 maçı kalmıştır.

Trabzonspor'un kalan maçları:

31. hafta : Beşiktaş

32. hafta : Fenerbahçe (D)

33. hafta : Gaziantep FK (D)

34. hafta : Karagümrük

35. hafta : Adana Demir (D)

36. hafta : Antalyaspor

37. hafta : Hatayspor (D)

38. hafta : Altay

TRABZONSPOR ŞAMPİYONLUĞUNU İLAN ETTİ Mİ?

Trabzonspor şuan ligde 1. sırada ve 70 puanda. Henüz şampiyonluğunu ilan etmedi. 2. sıradaki Konyaspor ile puan farkı 15'tir. Yani Trabzonspor 5 hafta mağlup gelse ve Konyaspor 5 hafta art arda kazansa bile Trabzonspor ve Konyaspor puanları eşit olacaktır.

TRABZONSPOR'UN ŞAMPİYON OLMASI İÇİN KAÇ PUANA İHTİYACI VAR?

Lider Trabzonspor'un şampiyon olması için daha doğrusu şampiyonluğunu garantilemesi için toplam 7 puana ihtiyaçları vardır. Eğer Trabzonspor 8 maçta 10 puan toplarsa haliyle toplam puanı 80 olacak ve şampiyonluğunu garantileyecektir. Konyaspor 8 maçın hepsini kazansa bile toplam puanı 79 oluyor. Trabzonspor'un 8 maçta 10 puan toplayabilmesi için 3 galibiyet ve 1 beraberlik yetiyor.

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