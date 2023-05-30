Süper Lig'in bitmesine kısa bir süre kalırken kimin şampiyon olacağı merak edildi. Ankaragücü Galatasaray ve Fenerbahçe Antalyaspor sporseverlerin ilgi odağı olurken Şampiyon kim oldu? Şampiyon hangi takım Galatasaray mı Fenerbahçe mi merak edildi.

Şampiyon kim oldu? Şampiyon hangi takım Galatasaray mı Fenerbahçe mi soruları ligin bitmesine az bir süre kala merak edildi. Peki, Şampiyon kim oldu? Şampiyon hangi takım Galatasaray mı Fenerbahçe mi?

ŞAMPİYON KİM OLDU?