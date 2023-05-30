Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Şampiyon kim oldu? Şampiyon hangi takım Galatasaray mı Fenerbahçe mi?

Şampiyon kim oldu? Şampiyon hangi takım Galatasaray mı Fenerbahçe mi?

Gündem Haberleri

Süper Lig'in bitmesine kısa bir süre kalırken kimin şampiyon olacağı merak edildi. Ankaragücü Galatasaray ve Fenerbahçe Antalyaspor sporseverlerin ilgi odağı olurken Şampiyon kim oldu? Şampiyon hangi takım Galatasaray mı Fenerbahçe mi merak edildi.

Şampiyon kim oldu? Şampiyon hangi takım Galatasaray mı Fenerbahçe mi soruları ligin bitmesine az bir süre kala merak edildi. Peki, Şampiyon kim oldu? Şampiyon hangi takım Galatasaray mı Fenerbahçe mi?

ŞAMPİYON KİM OLDU?

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Gündem Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title