Şampiyonlar Ligi şampiyonu kim oldu, kupayı kim aldı 2023? UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu hangi takım oldu? M. City mi İnter mi?

Şampiyonlar Ligi final maçında son dakikalar oynanıyor. Maçta şuanda 1-0 Manchester City üstünlüğü var. Maç böyle biterse City şampiyon olacak. Peki, Şampiyon kim oldu, kupayı kim aldı 2023? UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu hangi takım oldu? M. City mi İnter mi? İşte ayrıntılar...

Şanssızlık peşini bırakmıyor! City'nin yıldızı De Bruyne bu finalde de sakatlandı

Şampiyonlar Ligi final maçı tüm hızıyla devam ediyor. Final maçında son dakikalar oynanırken maçın bitiminin ardından kupayı kim kazanacak merak edildi. Peki, Şampiyon kim oldu, kupayı kim aldı 2023? UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu hangi takım oldu? M. City mi İnter mi? Şampiyon hangi takım oldu? Şampiyonlar Ligi finalini kim kazandı? İşte bilgiler...

MANCHESTER CİTY - İNTER MAÇI KAÇ KAÇ, MAÇ BİTTİ Mİ?

Maç 1-0 City üstünlüğü ile tamamlandı. Şampiyon City oldu.

MANCHESTER CİTY - İNTER MAÇININ GOLLERİNİ KİM ATTI?

Maç 1-0 tamamlandı.

M. City'nin golleri:

Rodri : 68. dakika

2023 ŞAMPİYONLAR LİGİ ŞAMPİYONU KİM OLDU?

İnter'i 1-0 yenen Manchester City Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu.

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finalini İlkay Gündoğan'ın kaptanlığını yaptığı Manchester City kazandı. Finalde milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter'i Rodri'nin golüyle 1-0'lık skorla mağlup eden Guardiola'nın takımı Manchester City tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırdı.

SUSKUN GEÇEN İLK YARIDA DE BRUYNE SAKATLANDI

Temposu düşük olan ilk yarıda Manchester City'nin süperstarı Kevin De Bruyne sakatlandı. Belçikalı yıldız, 36'ncı dakikada yerini Phil Foden'a bıraktı.

İLKAY VE HAKAN ACIMASIZDI

Manchester City'nin Türk asıllı Alman futbolcusu İlkay Gündoğan ve Inter'de forma giyen A Milli Takım'ın futbolcusu Hakan Çalhanoğlu, maç boyunca orta sahada sık sık karşı karşıya geldi. İki futbolcu da birbirlerine sert fauller yaptı. Özellikle bir pozisyonda Hakan, İlkay'a karşı hayli acımasızdı.

DZEKO VE INZAGHI TARTIŞTI

Inter'de 57. dakikada Edin Dzeko ve Teknik Direktör Simeone Inzaghi tartışma yaşadı. Yerini Lukaku'ya bırakan Boşnak golcü, hocasına sert tepki gösterdi.

RODRI'DEN AKIL DOLU GOLU

İkinci yarıda daha baskılı oynayan Manchester City, 68. dakikada aradığı golü buldu. Ceza sahası dışında karambol sonrası önüne düşen topa düzgün bir vuruş yapan Rodri, fileleri havalandırdı. İngiliz ekibinin futbolcuları ve teknik kadrosu büyük sevinç yaşadı.

HERKESİ EZDİLER

Devler Ligi"nde yenilgi yüzü görmeyen, en çok gol atan (31) ve en az gol yiyen (5) takım unvanıyla İstanbul biletini alan Manchester City, finalde de Inter'i üzdü.

KRAL HAALAND

22 yaşındaki Norveçli yıldız, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon attığı 12 golle krallık yarışında ilk sırada yer alıyor. Norveçli yıldız, Şampiyonlar Ligi'nde gol kralı oldu.

MANHESTER CİTY'NİN İLK KUPASI, GUARDIOLA TARTIŞMAYI BİTİRDİ

Daha önce 2020-21 sezonunda Chelsea ile finalde kozlarını paylaşan ve kaybeden Manchester City, sonunda muradına erdi. İngiliz devi, daha önce pek çok kez yarı finalden döndüğü Şampiyonlar Ligi'ni İstanbul'da kazanarak şeytanın bacağını kırdı. Premier Lig'e damga vuran Guardiola, bu zaferle üstündeki "Devler Ligi'ni kazanamıyor" eleştirisini de tarihe gömdü.