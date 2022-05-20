Şampiyon boksörlerimiz kimler? 5 şampiyon kadın boksörümüz kimdir? 2022 Dünya Boks Şampiyonu olan milli sporcularımız kimlerdir, isimleri ne? - Haberler

2022 Dünya Kadınlar Boks Şampiyonu takım halinde Türkiye oldu. Ülkemizden toplam 5 yarışmacı Altın madalya kazandı ve yeni rekor kırıldı. Peki, Altın madalya kazanan kadın sporcularımız kimlerdir? Altın madalya alan sporcuların isimleri ne? Detaylar yazımızda...

DÜNYA KADINLAR BOKS ŞAMPİYONU KİMLER?

İstanbul'da gerçekleştirilen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 81 kiloda milli boksör Şennur Demir, altın madalya elde etti. Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda Ayşe Çağırır, Hatice Akbaş, Şennur Demir, Busenaz Sürmeneli ve Buse Naz Çakıroğlu'nun altın madalya kazanmasıyla rekor kıran Türkiye, tarihinde en fazla şampiyon olduğu turnuvayı yaşadı.

2022 Kadınlar Dünya Boks Şampiyonu Sporcularımız:

- Ayşe Çağırır (48 kiloda altın madalya kazandı)

- Busenaz Sürmeneli (66 kiloda altın madalya kazandı)

- Buse Naz Çakıroğlu (50 kiloda altın madalya kazandı)

- Hatice Akbaş (54 kiloda altın madalya kazandı)

- Şennur Demir (81 kiloda altın madalya kazandı)

2022 DÜNYA KADINLAR BOKS ŞAMPİYONU HANGİ ÜLKE OLDU?

İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen IBA Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda Türkiye, takım halinde şampiyon oldu.

FASLI RAKİBİNE GÖZ AÇTIRMADI

Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda +81 kiloda mücadele eden milli boksör Şennur Demir, Faslı Khaija Mardi'yi finalde yenerek altın madalya kazandı.

TÜRKİYE REKOR KIRDI

2016 Astana'da bronz, 2018 Yeni Delhi'de gümüş madalya kazanan Şennur, 2022 İstanbul'da altın madalyaya kavuştu. Şennur Demir, 48 kiloda Ayşe Çağırır, 50 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, 54 kiloda Hatice Akbaş ve 66 kiloda Busenaz Sürmeneli'nin ardından Türkiye'ye bu organizasyondaki 5. şampiyonluğu getirdi.

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