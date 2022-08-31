Arsenal Aston Villa ne zaman, hangi kanalda? Arsenal - Aston Villa şifresiz mi?

Premier Lig'de hedefine ulaşmak isteyen Arsenal Aston Villa bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Arsenal Aston Villa öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor.