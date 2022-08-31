Udinese - Fiorentina ne zaman, hangi kanalda? Udinese - Fiorentina şifresiz mi?

Serie A'da hedefine ulaşmak isteyen Udinese - Fiorentinabugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Udinese - Fiorentina öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor.