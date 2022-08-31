Sampdoria - Lazio ne zaman, hangi kanalda? Sampdoria - Lazio maçı şifresiz mi?
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Serie A'da hedefine ulaşmak isteyen Sampdoria - Lazio bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Sampdoria - Lazio maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor.
Serie A'da heyecanla beklenen müsabakada Sampdoria - Lazio karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Sampdoria - Lazio maçı şifresiz mi? Sampdoria - Lazio maçı hakemi kim? Sampdoria - Lazio maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı.
Sampdoria - Lazio, Serie A maçı, 31-08-2022 Çarşamba günü saat 19.30'da oynanacak.
Sampdoria - Lazio maçı S Sport'tan yayınlanacak.
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