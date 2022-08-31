Sampdoria - Lazio ne zaman, hangi kanalda? Sampdoria - Lazio maçı şifresiz mi?

Serie A'da hedefine ulaşmak isteyen Sampdoria - Lazio bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Sampdoria - Lazio maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor.