Sampdoria - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sampdoria - Juventus canlı izleme linki var mı, maçı şifresiz mi?
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Serie A 3. hafta karşılaşmasında Sampdoria - Juventus bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Sampdoria - Juventus maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor
Serie A'da heyecanla beklenen müsabakada Sampdoria - Juventus karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Sampdoria - Juventus maçı şifresiz mi? Sampdoria - Juventus maçı hakemi kim? Sampdoria - Juventus maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı.
Sampdoria - Juventus Serie A'da maçı, 22.08.2022 Pazartesi bugün saat 21.45'te başlayacak.
Sampdoria - Juventus Serie A maçı SSport'tan yayınlanacak.
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