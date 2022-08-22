Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sampdoria - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sampdoria - Juventus canlı izleme linki var mı, maçı şifresiz mi?

Gündem Haberleri

Sampdoria - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sampdoria - Juventus canlı izleme linki var mı, maçı şifresiz mi?

Serie A 3. hafta karşılaşmasında Sampdoria - Juventus bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Sampdoria - Juventus maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor

Serie A'da heyecanla beklenen müsabakada Sampdoria - Juventus karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Sampdoria - Juventus maçı şifresiz mi? Sampdoria - Juventus maçı hakemi kim? Sampdoria - Juventus maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı.

Sampdoria - Juventus Serie A'da maçı, 22.08.2022 Pazartesi bugün saat 21.45'te başlayacak.

Sampdoria - Juventus Serie A maçı SSport'tan yayınlanacak.

Sampdoria - Juventus Serie A maçını izlemek için S Sport kullanıcısı olmalısınız.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Juventus Gündem Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title