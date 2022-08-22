Sampdoria - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sampdoria - Juventus canlı izleme linki var mı, maçı şifresiz mi?

Serie A 3. hafta karşılaşmasında Sampdoria - Juventus bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Sampdoria - Juventus maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor