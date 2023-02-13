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Sampdoria - Inter maçı ne zaman, saat kaçta? Sampdoria - Inter maçı CANLI izleme linki var mı? Sampdoria - Inter hangi kanalda?

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Sampdoria - Inter maçı ne zaman, saat kaçta? Sampdoria - Inter maçı CANLI izleme linki var mı? Sampdoria - Inter hangi kanalda?

İtalya Serie A'da Sampdoria - Inter maçı oynanacak. Futbolseverlerin merak ettikleri arasında ise Sampdoria - Inter maçının canlı izleme linki yer alırken bir yandan da maçın ne zaman oynanacağı yer alıyor. Heyecanla beklenen maç hakkında merak edilenler Sampdoria - Inter maçı ne zaman, saat kaçta? Sampdoria - Inter maçı CANLI izleme linki var mı? Sampdoria - Inter hangi kanalda? soruları ile aratılıyor.

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Sampdoria - Inter karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin sıkı sıkıya takip ettiği İtalya Serie A'da oynanacak olan maçın detayları aratılıyor. Nefeslerin tutularak beklendiği maçlardan biri olan Sampdoria - Inter maçı ne zaman, saat kaçta? Sampdoria - Inter maçı CANLI izleme linki var mı? Sampdoria - Inter hangi kanalda? İşte maç hakkında detaylar...

SAMPDORİA- INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sampdoria - Inter maçı 13 Şubat günü 22.45'te oynanacak.

SAMPDORİA- INTER MAÇI CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

İtalya Serie A maçı olan Sampdoria - Inter maçı S Sport Plus, S Sport 2 ekranlarında yayınlanacak.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

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