Sampdoria - Inter maçı ne zaman, saat kaçta? Sampdoria - Inter maçı CANLI izleme linki var mı? Sampdoria - Inter hangi kanalda?

İtalya Serie A'da Sampdoria - Inter maçı oynanacak. Futbolseverlerin merak ettikleri arasında ise Sampdoria - Inter maçının canlı izleme linki yer alırken bir yandan da maçın ne zaman oynanacağı yer alıyor. Heyecanla beklenen maç hakkında merak edilenler Sampdoria - Inter maçı ne zaman, saat kaçta? Sampdoria - Inter maçı CANLI izleme linki var mı? Sampdoria - Inter hangi kanalda? soruları ile aratılıyor.