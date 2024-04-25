Samourai Wallet Kurucuları Kara Para Aklama Suçlamasıyla Yargılanacak

ABD'de kripto para birimleri üzerindeki denetimler artarken, Samourai Wallet'ın kurucuları Keonne Rodriguez ve William Lonergan Hill, yüz milyonlarca dolarlık kara para aklama işlemleri gerçekleştirmekle suçlanıyor. Bu hafta yapılan tutuklamalarla birlikte, yasadışı dark web pazarlarından elde edilen gelirlerin aklanmasında kullanılan bir karıştırıcı hizmetin detayları gün yüzüne çıktı. Federal savcılar, uygulamanın 2 milyar dolara ulaşan yasa dışı işlem hacmini ortaya koydu.

ABD, Kripto Karıştırıcılarına Savaş Açtı

ABD Adalet Bakanlığı, kripto para karıştırma hizmetleri sağlayarak yasadışı fon transferlerini gizlemeye yönelik suçlamalarla Samourai Wallet'ın kurucuları Keonne Rodriguez ve William Lonergan Hill'i gözaltına aldı. Federal yetkililerin açıklamasına göre ikili dark web üzerinden yapılan yasadışı işlemlerden 100 milyon dolardan fazla parayı aklamakla suçlanıyor.

2015 yılından bu yana faaliyet gösteren Samourai Wallet, toplamda 2 milyar dolar değerinde yasadışı işlemlere aracılık ettiği iddia ediliyor. Bu hesaplamaların, Bitcoin işlemlerindeki her bir transfer için o anki döviz kurları baz alınarak yapıldığı belirtiliyor. İddianameye göre bu işlemlerden Rodriguez ve Hill, farklı havuz ücretleri üzerinden toplamda 4,5 milyon dolar hizmet bedeli elde etti.

Rodriguez, çarşamba sabahı gözaltına alınarak yargılanmak üzere Pensilvanya'da mahkemeye çıkarılacakken, Hill ise aynı sabah Portekiz'de tutuklandı ve ABD'ye iade süreci başlatıldı. Yetkililer ayrıca İzlanda'daki Samourai Wallet web sitesine el konulduğunu ve şirketin Google Play Store'daki uygulamasına dair el koyma işlemlerinin yapıldığını açıkladı. Son olarak iki kurucu hakkında açılan suçlamalar, kara para aklamak amacıyla komplo kurmak ve lisanssız para transferi işi yapmak olarak sıralanıyor.