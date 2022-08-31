Samosa tarifi! Masterchef Samosa nedir, nasıl yapılır? Samosa hangi ülkenin yemeği? Samos yemek tarifi! Samosa için gerekli malzemeler nelerdir?

Masterchef 31 Ağustos yarışmasında şefler tarafından Samosa yemeğinin yapılması istendi. Peki Masterchef Samosa nasıl yapılır? Samosa yemeği için gerekli malzemeler nelerdir? Samosa yemek tarifi! Samosa nasıl yapılır? Samosa yemek tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Samosatarifi oldu. Peki en güzel Samosa yemek tarifi nasıldır? Samosa yemeği nasıl yapılır? Samosa için gerekli malzemeler nelerdir?

SAMOSA NEDİR?

Samosa, baharatlı patates, soğan, bezelye, tavuk ve diğer etler veya mercimek gibi lezzetli bir dolgu ile Güney Asya'nın kızartılmış veya fırınlanmış bir hamur işidir. Bölgeye göre üçgen, koni veya yarım ay gibi farklı şekillerde olabilir. Samosalara çoğu zaman Hint turşusu(chutney) eşlik eder ve ortaçağ veya daha öncelerine kökenleri vardır. Samosalar, Güney Asya, Batı Asya, Güneydoğu Asya, Akdeniz ve Afrika'nın yerel mutfaklarında popüler bir başlangıç, meze veya atıştırmalıktır. Bu bölgelerden gelen göç ve kültürel yayılma nedeniyle, günümüzde samosalar çoğu zaman diğer bölgelerde hazırlanmaktadır.

SAMOSA KELİME KÖKENİ NE DEMEK?

İngilizce 'samosa' kelimesi Hintçe/Urduca kelime 'samosa' dan türemiştir, izlenebilen Orta Farsça kelime sanbosag kelimesi (Persçe sanbosag (Şablon:Lang-fa),)'dır ve "üçgen hamur işi", anlamındadır. Arapça konuşulan dünyada benzer hamur işlerine sambusak, Ortaçağ Arapça yemek tariflerinde ise bazen sambusaj denilir. Samoosa kelimesi Güney Afrika'da kullanılır.

SAMOSA NASIL BİR YEMEKTİR, NASIL YAPILIR?

Samosa, çok amaçlı unla (yerel olarak Maida olarak bilinir) hazırlanır ve genellikle doğranmış ve pişirilmiş veya haşlanmış patates püresi (tercihen doğranmış), soğan, yeşil bezelye, mercimek, zencefil, acı biber, baharat ve yeşillik karışımı olan dolgu ile doldurulur. Samosa, dolguya bağlı olarak vejeteryan olabilir. Tüm hamur işi bitkisel yağda kızartılır veya nadiren altın kahverengiye kadar sarı yağ 'da kızartılır. Genellikle taze yeşil nane, kişniş veya demirhindi veya Hint turşusu ile sıcak servis edilir. Tatlı bir formda da hazırlanabilir. Samosalar genellikle nohut veya beyaz bezelye karışımının geleneksel eşlikleri ile birlikte yoğurt, demirhindi ezmesi ve yeşil chutney ile servis edilir, doğranmış soğan, kişniş ve chaat masala ile süslenip servis edilir.

Hindistan'ın Odisha, Batı Bengal, Bihar ve Jharkhand eyaletlerinde, shingaras (samosaların Doğu Hint versiyonu) hemen hemen her yerde bulunan popüler atıştırmalıklardır. Hindistan'ın diğer bölgelerinden biraz daha küçüktürler ve esas olarak pişmiş, doğranmış patates, yer fıstığı ve bazen kuru üzümden oluşan bir dolguludurlar. Shingaralar ince bir hamur tabakasına (çok amaçlı undan yapılmış) sarılır ve kızartılır. İyi shingaralar, lezzetli bir pasta kabuğununkine benzer lapa lapa dokularla ayırt edilir.

Shingaras çay saati atıştırması olarak yenebilir. Bengalce shingaralar üçgen olma eğilimindedir, patates, bezelye, soğan, doğranmış badem veya diğer sebzelerle doldurulur ve shingaralardan veya Hint samosa kuzenlerinden daha fazla kızartılır ve gevrektir.

Fulkopir shingara (karnabahar karışımı ile doldurulmuş shingara) popüler bir varyasyondur. Bengal'de vejeteryan olmayan shingara çeşitlerine mangsher shingaras (koyun eti shingaras) ve macher shingaras (balık shingaras) denir. narkel er shingara (hindistan cevizi shingara) gibi daha tatlı versiyonları ve ayrıca khoya ile doldurulmuş ve şeker şurubuna batırılmış diğerleri de vardır.

Hindistan'ın Haydarabad şehrinde, samosa'nın daha kalın hamur işi kabuğu ve kıyma dolgulu, lukhmi olarak adlandırılan daha küçük bir versiyonu, soğan dolgulu başka bir çeşit gibi tüketilir.

Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala ve Tamil Nadu biraz farklıdır, daha çok Portekiz chamuçaları gibi farklı hamur işi tarzıyla farklı katlanır.

Dolgusu da farklıdır, genelde baharatlı patates püresi, kızarmış soğan, bezelye, havuç, lahana, köri yaprağı ve yeşil biber içerir ve çoğunlukla Hint turşusu olmadan yenir.

Güney Hindistan'daki Samosalar, dolguları yerel yemek alışkanlıklarından etkilenen ve et içerebilen farklı boyutlarda yapılır.

Günümüzde, samosa'nın başka bir türü (erişte samosa) Hindistan'da da popülerdir. Erişte ve çiğ veya pişmiş sebzelerle doldurulan bir samosadır.