Samosa tarifi! MasterChef Samosa nasıl yapılır?

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Samosa hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Samosa hazırladı. Peki, Samosa nedir? Samosa nasıl yapılır? Samosa nedir?

Hint mutfağı lezzetleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Samosa ağızda dağılan kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Samosa nasıl yapılır? Samosa nedir? Samosa nasıl yapılır, Samosa yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te Samosa yapıldı, evde klasik Samosa yapıldı! İşte en güzel Samosa!

SAMOSA TARİFİ!

400 gr kıyma

2 büyük soğan

2 diş sarımsak

1 yemek kaşığı köri (veya damak tadınıza göre daha fazla)

1 tutam Cayenne biberi

Taze kişniş

Yapılışı

Bir tavada ince doğranmış soğanı ve sarımsağı zeytinyağında kavurun.

Soğanlar konservelendikten sonra kıymayı kavurun, köri ve pul biberi ekleyin. Tuz ve karabiber ekleyin.

Karışım soğuduktan sonra ince kıyılmış kişnişi ekleyin. Rezerve edin .

levhaları 2'ye bölün ve 1 yemek kaşığı iç harçla küçük üçgenler oluşturun (katlama genellikle ambalajın üzerinde açıklanmıştır).

Bitirmek için

Samosaları bir tavada (veya fritözde) birkaç dakika kızartın veya daha hafif bir versiyon için üzerlerine zeytinyağı sürün ve yaklaşık 15 dakika fırına koyun , termostat 6 (180°C).