(Samipaşazade Sezai'nin bir romanının adı...) Kim Milyoner Olmak İster 20 Temmuz Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru! - Haberler

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(Samipaşazade Sezai'nin bir romanının adı...) Kim Milyoner Olmak İster 20 Temmuz Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru!

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(Samipaşazade Sezai'nin bir romanının adı...) Kim Milyoner Olmak İster 20 Temmuz Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru!

20 Temmuz Çarşamba ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. (Samipaşazade Sezai'nin bir romanının adı da olan "sergüzeşt" kelimesinin anlamı nedir?) Kim Milyoner Olmak İster 20 Temmuz Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru!

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru! Samipaşazade Sezai'nin bir romanının adı da olan "sergüzeşt" kelimesinin anlamı nedir?

(Samipaşazade Sezai'nin bir romanının adı...) Kim Milyoner Olmak İster 20 Temmuz Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru!

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 20 TEMMUZ ÇARŞAMBA 50 BİN LİRALIK SORUSU

Samipaşazade Sezai'nin bir romanının adı da olan "sergüzeşt" kelimesinin anlamı nedir?

A-) Başına buyruk

B-) Güzel yüzlü

C-) Macera

D-) Yolculuk

Doğru Cevap : C şıkkı

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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