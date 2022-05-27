Şamil Tayyar kimdir? Şamil Tayyar kaç yaşında, nereli, mesleği ne, kitapları neler? Şamil Tayyar'ın hayatı ve biyografisi! - Haberler

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ŞAMİL TAYYAR KİMDİR?

Şamil Tayyar (d. 1 Mart 1965, Gaziantep), Türk gazeteci, yazar ve eski Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) milletvekili. Star gazetesinin Ankara temsilcisi ve köşe yazarı olan ve birçok kitap kaleme alan Tayyar, 2011, Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimlerinde AK Parti Gaziantep milletvekili olarak meclise girmiştir. 2018 Türkiye genel seçimlerinde aday adayı olmuş fakat partisi tarafından aday gösterilmemiştir.

Erken yaşamı ve kariyeri

Şamil Tayyar 1 Mart 1965 tarihinde Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Hüseyin ve Fidan çiftinin çocuğu olarak doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini İslahiye'de tamamlamasının ardından 1986 yılında Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu.

Gazetecilik kariyeri

Gazetecilik kariyerine 1985 yılında Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesinde son sınıf öğrencisi iken Milliyet gazetesinde başladı. Yeni Şafak gazetesinde Ankara Haber Müdürü ve köşe yazarı, Tercüman gazetesinde köşe yazarı olarak çalıştı. 1997 yılında ilk kitabı olan Refahyol Tutanakları'nı yayınlandı. Zülfikar Doğan'ın ayrılmasının ardından Star gazetesinin Ankara temsilciliği görevine getirilmiştir. Aynı zamanda Star gazetesinde köşe yazarlığı da yapmaktadır.

Siyasi kariyeri

Tayyar 1999 Türkiye genel seçimlerinde Demokratik Sol Partiden (DSP) Gaziantep 9. sıra milletvekili adayı oldu. Fakat daha sonradan Yüksek Seçim Kuruluna dilekçe vererek adaylığını çekti.

Milletvekilliği

2011 Türkiye genel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Gaziantep milletvekili olarak ilk defa meclise girdi. AK Parti Genel Merkez Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcılığı görevini sürdürdü. Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimlerinde tekrar AK Parti Gaziantep milletvekili olarak meclise girdi.

8 Haziran 2020 tarihinde aktif siyaseti bıraktığını açıkladı.

Kitapları

Refahyol Tutanakları (Ümit Yayıncılık, Ankara, 1997)

5n 1Kamyon (Birharf Yayınları, Ekim 2006)

Operasyon Ergenekon (Timaş Yayınları, İstanbul, Şubat 2008)

Gölge İktidar (Timaş Yayınları, İstanbul, Ağustos 2008)

Kıt'a Dur! (Timaş Yayınları, İstanbul, Ocak 2009)

Pusu (Timaş Yayınları, İstanbul, Eylül 2009)

Çelik Çekirdek (Timaş Yayınları, İstanbul, Eylül 2010)

Kürt Ergenekonu (Timaş Yayınları,İstanbul ,2011)

Beşinci Darbe, Timaş Yayınları, İstanbul, 2013

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