Şamil Tayyar aday mı? 2023 Şamil Tayyar nereden, hangi ilden aday oldu?

14 Mayıs seçimlerine kısa süre kala merak edilenler oldukça fazla. Vatandaşların gündeminde yer alan seçim ile ilgili merak edilenler arasında ise Şamil Tayyar aday mı? 2023 Şamil Tayyar milletvekili adayı mı soruları yer alıyor. Peki, Şamil Tayyar aday mı? 2023 Şamil Tayyar milletvekili adayı mı? İşte detaylar...