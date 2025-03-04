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Şamil Ecirli neden öldü? Şamil Ecirli kimdir?

Şamil Ecirli neden öldü? Şamil Ecirli kimdir?
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Konya'nın Meram ilçesinde 76 yaşındaki Dahiliye Profesörü Şamil Ecirli, 5'inci kattaki evinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Şamil Ecirli neden öldü? Şamil Ecirli kimdir?

İç hastalıkları ve hematoloji uzmanı Prof. Dr. Şâmil Ecirli, MÜSİAD Siteleri'ndeki evinin beşinci katından düşerek yaşamını yitirdi. Şamil Ecirli neden öldü? Şamil Ecirli kimdir?

ŞAMİL ECİRLİ NEDEN ÖLDÜ?

Prof. Dr. Şâmil Ecirli, MÜSİAD Siteleri Birinci Blok'taki evinin beşinci katından düşerek hayatını kaybetti. Olay, saat 14.50 civarında meydana geldi. Ecırlı, arka köşe balkondan düşerek feci şekilde yaşamını yitirdi.

ŞAMİL ECİRLİ KİMDİR?

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Şamil Ecırlı, Akademi Hastanesi ve Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'nde dahiliye uzmanı olarak görev yaptı. Üç ay önce emekliye ayrılan Ecirli'nin iki çocuğu ve üç torunu bulunuyordu.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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