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Şamil Ayrım AK Parti İstanbul Milletvekili'dir. Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Şamil Ayrım geliyor. Şamil Ayrım'ın hayatı ve nereli olduğu merak konusu oldu. Peki, Şamil Ayrım kimdir? Şamil Ayrım kaç yaşında, nereli? Şamil Ayrım Twitter hesabı nedir? Detaylar haberimizde...

ŞAMİL AYRIM KİMDİR?

İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Fakültesi'nden Gemi İnşa ve Makina Yüksek Mühendisi olarak mezun oldu. Türkiye Gemi Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı, Deniz Nakliyat T.A.Ş. Genel Müdür Danışmanlığı, 20. Dönem Iğdır, 21. Dönem İstanbul Milletvekilliği yapmıştır.

DYP ile Iğdır'dan katıldığı 1995 Türkiye genel seçimleri'nde partisi aldığı %17 oyla, milletvekili çıkaramayan HADEP'in ardından 2. sırada yer alarak milletvekili seçildi. 1999 Türkiye genel seçimleri'nde ise Anavatan Partisi'nden İstanbul milletvekili olarak seçildi. 2018 Türkiye genel seçimleri'nde AK Parti'den İstanbul milletvekili olarak seçildi. Evli ve iki çocuk babasıdır.