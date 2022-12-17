Şarkılar Bizi Söyler programı konuklarından birisi olan Samida grubu oldu. İzleyiciler, Samida kaç kişi, grupta kaç kişi var? Samida kardeşler kimlerdir? merak ediyor. Peki, Samida kimdir, isimleri nelerdir? Samida grubunda kimler var, kaç kişi? Samida kardeşler kimdir, isimleri nedir? İşte detaylar...

İmran Salkan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, şarkıları neler, evli mi? İmran Salkan'ın hayatı ve biyografisi!

Samida grubu kaç kişiden oluşuyor? Samida kardeşler kimlerdir? Samida grubunda kimler var? Samida isimleri nelerdir? merak ediliyor. Ayrıntılar haberimizde...

SAMİDA KİMDİR?

Gürcü dilinde 3 kız kardeş anlamına gelen SAMİDA 2016 yılında Yudum ŞAHİN, Damla ŞAHİN ve Tamara ŞAHİN kardeşler tarafından kurularak müzik yolculuğuna başlamıştır. Gürcü müziğinde geleneksel olarak var olan polifonik şarkı söyleme üslubunu yaşatmak ve yeni üretimler ortaya koymak amacıyla kurulan SAMİDA, ilk albümleri olan ALACA'yı KALAN MÜZİK şemsiyesi altında müzik severlerin beğenisine sunmuştur.

Yudum ŞAHİN'in panduri, viyolonsel ve vokal performansı, Damla ŞAHİN'in salamuri, balaban ve vokal performansı, Tamara ŞAHİN'in keman ve vokal performansı ile renklendirdiği SAMİDA'nın en önemli hedefi kendine has bir icra ve düzenleme anlayışı oluşturarak geleneksel müziklerin icra ve duyuş özelliklerine yeni bir bakış açısı kazandırmaktır.

Samida, farklı coğrafyalarda yaşayan halkların müzik üretimlerini kendilerine özgü bir yorum ve düzenleme anlayışıyla seslendirmektedir.

Samida grubu, 17 Aralık 2022 Cumartesi günü Şarkılar Bizi Söyler programına konuk olmuştur.

SAMİDA GRUBUNDA KİMLER VAR? KAÇ KİŞİ?

Samida grubunda 3 müzisyen kardeş bulunuyor.

Samida grubunda yer alan kardeşlerin isimleri: