Ben Bu Cihana Sığmazam Nesimi sözleri nedir? Sami Yusuf - Nasimi sözleri! Ben Bu Cihana Sığmazam Sami Yusuf (Nesimi) Türkçe şarkı sözleri!

Sami Yusuf'un en beğenilen parçalarından olan 'Ben Bu Cihana Sığmazam' olarak da bilinen Nasimi'nin sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, Sami Yusuf - Nasimi sözleri! 'Ben Bu Cihana Sığmazam' sözleri nedir? İşte tüm sözler...

Nasimi (Ben Bu Cihana Sığmazam) Azerbaycan Türkçesi ve Türkçe sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Parçanın sözleri Azeri divan şairi İmadeddin Nesimî'ye aittir.

NASİMİ BEN BU CİHANA SIĞMAZAM AZERBAYCAN TÜRKÇESİ SÖZLERİ

M?nd? sığar iki cahan, m?n bu cahana sığmazam

Gövh?ri-lam?kan m?n?m, kövnü m?kana sığmazam

M?nd? sığar iki cahan, m?n bu cahana sığmazam

Gövh?ri-lam?kan m?n?m, kövnü m?kana sığmazam

Tir m?n?m, kaman m?n?m, pir m?n?m, cavan m?n?m

M?nd? sığar iki cahan, m?n bu cahana sığmazam

Gövh?ri-lam?kan m?n?m, kövnü m?kana sığmazam

Z?rr? m?n?m, gün?ş m?n?m, çar il? p?ncü şeş m?n?m

Sur?ti gör b?yan il?, çünki b?yana sığmazam

M?nd? sığar iki cahan, m?n bu cahana sığmazam

Gövh?ri-lam?kan m?n?m, kövnü m?kana sığmazam

Nara yanan ş?c?r m?n?m, ç?rx? çıxan h?c?r m?n?m

M?nd? sığar iki cahan, m?n bu cahana sığmazam

Gövh?ri-lam?kan m?n?m, kövnü m?kana sığmazam

Z?rr? m?n?m, gün?ş m?n?m, çar il? p?ncü şeş m?n?m

Sur?ti gör b?yan il?, çünki b?yana sığmazam

M?nd? sığar iki cahan, m?n bu cahana sığmazam

Gövh?ri-lam?kan m?n?m, kövnü m?kana sığmazam

?rşl? f?rşü kafü nun m?nd? bulundu cüml? çün

S?n bu nişanla bil m?ni, bil ki, nişana sığmazam

Tir m?n?m, kaman m?n?m, pir m?n?m, cavan m?n?m

Dövl?ti-cavidan m?n?m, ayin?dana sığmazam

G?rçi bu gün N?simiy?m, haşimiy?m, qureyşiy?m

Tir m?n?m, kaman m?n?m, pir m?n?m, cavan m?n?m

Dövl?ti-cavidan m?n?m

G?rçi bu gün N?simiy?m, haşimiy?m, qureyşiy?m

M?nd?n uludur ay?tim, ay?t?, şana sığmazam

Sığmazam

Sığmazam

Sığmazam

Sığmazam

Tir m?n?m, kaman m?n?m, pir m?n?m, cavan m?n?m

Dövl?ti-cavidan m?n?m, ayin?dana sığmazam

Sığmazam

Sığmazam

Sığmazam

Sığmazam

Kövni-m?kandır ay?tim

Zatidürür biday?tim

S?n bu nişanla bil m?ni, bil ki, nişana sığmazam

Sığmazam, sığmazam, sığmazam

Sığmazam m?n, sığmazam m?n, sığmazam

Sığmazam m?n, sığmazam m?n, sığmazam

M?nd? sığar iki cahan, m?n bu cahana sığmazam

Gövh?ri-lam?kan m?n?m, kövnü m?kana sığmazam

Z?rr? m?n?m, gün?ş m?n?m, çar il? p?ncü şeş m?n?m

Sur?ti gör b?yan il?, çünki b?yana sığmazam

M?nd? sığar iki cahan, m?n bu cahana sığmazam

G?nci-nihan m?n?m m?n uş

Eyni-?yan m?n?m, m?n uş

Gövh?ri-kan m?n?m, m?n uş

B?hr?vü kana sığmazam

Tir m?n?m, kaman m?n?m, pir m?n?m, cavan m?n?m

Dövl?ti-cavidan m?n?m, ayin?dana sığmazam

G?rçi bu gün N?simiy?m, haşimiy?m, qureyşiy?m

M?nd?n uludur ay?tim, ay?t?, şana sığmazam

Sığmazam

Sığmazam

Sığmazam

Sığmazam

H?m s?d?f?m, h?m inciy?m, h?şrü sirat ?sinciy?m

Bunca qumaşü r?xt il? m?n bu dükana sığmazam

Ş?hd il? h?m ş?k?r m?n?m, ş?ms m?n?m, q?m?r m?n?m

Ruhi-r?van bağışlaram, ruhi-r?vana sığmazam

M?nd? sığar iki cahan, m?n bu cahana sığmazam

Gövh?ri-lam?kan m?n?m, kövnü m?kana sığmazam

M?nd? sığar iki cahan, m?n bu cahana sığmazam

Gövh?ri-lam?kan m?n?m, kövnü m?kana sığmazam

M?n bu cahana sığmazam

M?n bu cahana sığmazam

M?n bu cahana sığmazam

NASİMİ BEN BU CİHANA SIĞMAZAM TÜRKÇE SÖZLERİ

İki dünya bende sığar, ben bu dünyaya sığmam

Yersiz yurtsuz cevher* benim, kainata, mekana sığmam

İki dünya bende sığar, ben bu dünyaya sığmam

Yersiz yurtsuz cevher benim, kainata, mekana sığmam

***

Ok benim, yay benim, yaşlı benim, genç benim

***

İki dünya bende sığar, ben bu dünyaya sığmam

Yersiz yurtsuz cevher benim, kainata, mekana sığmam

Zerre benim, güneş benim, dört ile beş, altı benim

Yüzümü gör ve anlat, çünkü ifadeye sığmam

***

İki dünya bende sığar, ben bu dünyaya sığmam

Yersiz yurtsuz cevher benim, kainata, mekana sığmam

***

Ateşle yanan ağaç benim, çarka çıkan taş benim

İki dünya bende sığar, ben bu dünyaya sığmam

***

Yersiz yurtsuz cevher benim, kainata, mekana sığmam

***

Zerre benim, güneş benim, dört ile beş, altı benim

Yüzümü gör ve anlat, çünkü ifadeye sığmam

***

İki dünya bende sığar, ben bu dünyaya sığmam

Yersiz yurtsuz cevher benim, kainata, mekana sığmam

***

Ok benim, yay benim, yaşlı benim, genç benim

Ebedi devlet benim, aynaya sığmam

Gerçi bugün Nesimi'yim, Haşimiyim, Kureyşliyim**

Ok benim, yay benim, yaşlı benim, genç benim

***

Ebedi devlet benim

Gerçi bugün Nesimi'yim, Haşimiyim, Kureyşliyim

Benden büyüktür işaretim, işaretlere sığmam

Sığmam, sığmam, sığmam, sığmam

***

Ok benim, yay benim, yaşlı benim, genç benim

Ebedi devlet benim, aynaya sığmam

Sığmam, sığmam, sığmam, sığmam

***

Sığmam, sığmam, sığmam, sığmam

Sığmam, sığmam, sığmam, sığmam

***

İki dünya bende sığar, ben bu dünyaya sığmam

Yersiz yurtsuz cevher benim, kainata, mekana sığmam

***

Zerre benim, güneş benim, dört ile beş, altı benim

Yüzümü gör ve anlat, çünkü ifadeye sığmam

***

İki dünya bende sığar, ben bu dünyaya sığmam

***

Ok benim, yay benim, yaşlı benim, genç benim

Ebedi devlet benim, aynaya sığmam

***

Gerçi bugün Nesimi'yim, Haşimiyim, Kureyşliyim

Benden büyüktür işaretim, işaretlere sığmam

Sığmam, sığmam, sığmam, sığmam

***

Hem sedefim, hem inciyim,

Bunca eşya ve elbiseyle ben bu dükkana sığmam

***

Bal benim, şeker benim, güneş benim, ay benim

Ruh bağışlarım moral veririm, ruhuma sığmam

***

İki dünya bende sığar, ben bu dünyaya sığmam

Yersiz yurtsuz cevher benim, kainata, mekana sığmam

***

İki dünya bende sığar, ben bu dünyaya sığmam

Yersiz yurtsuz cevher benim, kainata, mekana sığmam

Ben bu dünyaya sığmam

Ben bu dünyaya sığmam

Ben bu dünyaya sığmam