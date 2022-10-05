Ben Bu Cihana Sığmazam Nesimi sözleri nedir? Sami Yusuf - Nasimi sözleri! Ben Bu Cihana Sığmazam Sami Yusuf (Nesimi) Türkçe şarkı sözleri!
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Sami Yusuf'un en beğenilen parçalarından olan 'Ben Bu Cihana Sığmazam' olarak da bilinen Nasimi'nin sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, Sami Yusuf - Nasimi sözleri! 'Ben Bu Cihana Sığmazam' sözleri nedir? İşte tüm sözler...
Nasimi (Ben Bu Cihana Sığmazam) Azerbaycan Türkçesi ve Türkçe sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Parçanın sözleri Azeri divan şairi İmadeddin Nesimî'ye aittir.
NASİMİ BEN BU CİHANA SIĞMAZAM AZERBAYCAN TÜRKÇESİ SÖZLERİ
M?nd? sığar iki cahan, m?n bu cahana sığmazam
Gövh?ri-lam?kan m?n?m, kövnü m?kana sığmazam
M?nd? sığar iki cahan, m?n bu cahana sığmazam
Gövh?ri-lam?kan m?n?m, kövnü m?kana sığmazam
Tir m?n?m, kaman m?n?m, pir m?n?m, cavan m?n?m
M?nd? sığar iki cahan, m?n bu cahana sığmazam
Gövh?ri-lam?kan m?n?m, kövnü m?kana sığmazam
Z?rr? m?n?m, gün?ş m?n?m, çar il? p?ncü şeş m?n?m
Sur?ti gör b?yan il?, çünki b?yana sığmazam
M?nd? sığar iki cahan, m?n bu cahana sığmazam
Gövh?ri-lam?kan m?n?m, kövnü m?kana sığmazam
Nara yanan ş?c?r m?n?m, ç?rx? çıxan h?c?r m?n?m
M?nd? sığar iki cahan, m?n bu cahana sığmazam
Gövh?ri-lam?kan m?n?m, kövnü m?kana sığmazam
Z?rr? m?n?m, gün?ş m?n?m, çar il? p?ncü şeş m?n?m
Sur?ti gör b?yan il?, çünki b?yana sığmazam
M?nd? sığar iki cahan, m?n bu cahana sığmazam
Gövh?ri-lam?kan m?n?m, kövnü m?kana sığmazam
?rşl? f?rşü kafü nun m?nd? bulundu cüml? çün
S?n bu nişanla bil m?ni, bil ki, nişana sığmazam
Tir m?n?m, kaman m?n?m, pir m?n?m, cavan m?n?m
Dövl?ti-cavidan m?n?m, ayin?dana sığmazam
G?rçi bu gün N?simiy?m, haşimiy?m, qureyşiy?m
Tir m?n?m, kaman m?n?m, pir m?n?m, cavan m?n?m
Dövl?ti-cavidan m?n?m
G?rçi bu gün N?simiy?m, haşimiy?m, qureyşiy?m
M?nd?n uludur ay?tim, ay?t?, şana sığmazam
Sığmazam
Sığmazam
Sığmazam
Sığmazam
Tir m?n?m, kaman m?n?m, pir m?n?m, cavan m?n?m
Dövl?ti-cavidan m?n?m, ayin?dana sığmazam
Sığmazam
Sığmazam
Sığmazam
Sığmazam
Kövni-m?kandır ay?tim
Zatidürür biday?tim
S?n bu nişanla bil m?ni, bil ki, nişana sığmazam
Sığmazam, sığmazam, sığmazam
Sığmazam m?n, sığmazam m?n, sığmazam
Sığmazam m?n, sığmazam m?n, sığmazam
M?nd? sığar iki cahan, m?n bu cahana sığmazam
Gövh?ri-lam?kan m?n?m, kövnü m?kana sığmazam
Z?rr? m?n?m, gün?ş m?n?m, çar il? p?ncü şeş m?n?m
Sur?ti gör b?yan il?, çünki b?yana sığmazam
M?nd? sığar iki cahan, m?n bu cahana sığmazam
G?nci-nihan m?n?m m?n uş
Eyni-?yan m?n?m, m?n uş
Gövh?ri-kan m?n?m, m?n uş
B?hr?vü kana sığmazam
Tir m?n?m, kaman m?n?m, pir m?n?m, cavan m?n?m
Dövl?ti-cavidan m?n?m, ayin?dana sığmazam
G?rçi bu gün N?simiy?m, haşimiy?m, qureyşiy?m
M?nd?n uludur ay?tim, ay?t?, şana sığmazam
Sığmazam
Sığmazam
Sığmazam
Sığmazam
H?m s?d?f?m, h?m inciy?m, h?şrü sirat ?sinciy?m
Bunca qumaşü r?xt il? m?n bu dükana sığmazam
Ş?hd il? h?m ş?k?r m?n?m, ş?ms m?n?m, q?m?r m?n?m
Ruhi-r?van bağışlaram, ruhi-r?vana sığmazam
M?nd? sığar iki cahan, m?n bu cahana sığmazam
Gövh?ri-lam?kan m?n?m, kövnü m?kana sığmazam
M?nd? sığar iki cahan, m?n bu cahana sığmazam
Gövh?ri-lam?kan m?n?m, kövnü m?kana sığmazam
M?n bu cahana sığmazam
M?n bu cahana sığmazam
M?n bu cahana sığmazam
NASİMİ BEN BU CİHANA SIĞMAZAM TÜRKÇE SÖZLERİ
İki dünya bende sığar, ben bu dünyaya sığmam
Yersiz yurtsuz cevher* benim, kainata, mekana sığmam
İki dünya bende sığar, ben bu dünyaya sığmam
Yersiz yurtsuz cevher benim, kainata, mekana sığmam
***
Ok benim, yay benim, yaşlı benim, genç benim
***
İki dünya bende sığar, ben bu dünyaya sığmam
Yersiz yurtsuz cevher benim, kainata, mekana sığmam
Zerre benim, güneş benim, dört ile beş, altı benim
Yüzümü gör ve anlat, çünkü ifadeye sığmam
***
İki dünya bende sığar, ben bu dünyaya sığmam
Yersiz yurtsuz cevher benim, kainata, mekana sığmam
***
Ateşle yanan ağaç benim, çarka çıkan taş benim
İki dünya bende sığar, ben bu dünyaya sığmam
***
Yersiz yurtsuz cevher benim, kainata, mekana sığmam
***
Zerre benim, güneş benim, dört ile beş, altı benim
Yüzümü gör ve anlat, çünkü ifadeye sığmam
***
İki dünya bende sığar, ben bu dünyaya sığmam
Yersiz yurtsuz cevher benim, kainata, mekana sığmam
***
Ok benim, yay benim, yaşlı benim, genç benim
Ebedi devlet benim, aynaya sığmam
Gerçi bugün Nesimi'yim, Haşimiyim, Kureyşliyim**
Ok benim, yay benim, yaşlı benim, genç benim
***
Ebedi devlet benim
Gerçi bugün Nesimi'yim, Haşimiyim, Kureyşliyim
Benden büyüktür işaretim, işaretlere sığmam
Sığmam, sığmam, sığmam, sığmam
***
Ok benim, yay benim, yaşlı benim, genç benim
Ebedi devlet benim, aynaya sığmam
Sığmam, sığmam, sığmam, sığmam
***
Sığmam, sığmam, sığmam, sığmam
Sığmam, sığmam, sığmam, sığmam
***
İki dünya bende sığar, ben bu dünyaya sığmam
Yersiz yurtsuz cevher benim, kainata, mekana sığmam
***
Zerre benim, güneş benim, dört ile beş, altı benim
Yüzümü gör ve anlat, çünkü ifadeye sığmam
***
İki dünya bende sığar, ben bu dünyaya sığmam
***
Ok benim, yay benim, yaşlı benim, genç benim
Ebedi devlet benim, aynaya sığmam
***
Gerçi bugün Nesimi'yim, Haşimiyim, Kureyşliyim
Benden büyüktür işaretim, işaretlere sığmam
Sığmam, sığmam, sığmam, sığmam
***
Hem sedefim, hem inciyim,
Bunca eşya ve elbiseyle ben bu dükkana sığmam
***
Bal benim, şeker benim, güneş benim, ay benim
Ruh bağışlarım moral veririm, ruhuma sığmam
***
İki dünya bende sığar, ben bu dünyaya sığmam
Yersiz yurtsuz cevher benim, kainata, mekana sığmam
***
İki dünya bende sığar, ben bu dünyaya sığmam
Yersiz yurtsuz cevher benim, kainata, mekana sığmam
Ben bu dünyaya sığmam
Ben bu dünyaya sığmam
Ben bu dünyaya sığmam