Samet sakatlandı mı? Türkiye- Portekiz maçında ne oldu?
Samet sakatlandı mı? Türkiye- Portekiz maçında ne oldu? Türkiye ve Portekiz arasında gerçekleşen futbol maçında, Samet'in sakatlanıp sakatlanmadığı konusu gündem oldu.
Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'nda Türkiye ile Portekiz takımları Dortmund'daki BVB Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Oyunun ikinci yarısında sakatlanan Samet zorunlu değişiklikle oyundan çıktı. Peki, Samet sakatlandı mı? Türkiye- Portekiz maçında ne oldu?
SAMET SAKATLANDI MI?
Türkiye- Portekiz maçının 72. dakikasında Samet sakatlandı. Samet'in yerine oyuna Merih Demiral dahil oldu.