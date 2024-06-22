Samet sakatlandı mı? Türkiye- Portekiz maçında ne oldu?

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'nda Türkiye ile Portekiz takımları Dortmund'daki BVB Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Oyunun ikinci yarısında sakatlanan Samet zorunlu değişiklikle oyundan çıktı. Peki, Samet sakatlandı mı? Türkiye- Portekiz maçında ne oldu?

SAMET SAKATLANDI MI?

Türkiye- Portekiz maçının 72. dakikasında Samet sakatlandı. Samet'in yerine oyuna Merih Demiral dahil oldu.