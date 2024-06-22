Samet kendi kalesine mi gol attı? Portekiz öne mi geçti?
Futbol dünyasında şaşırtıcı bir gelişme yaşandı. Samet, kendi kalesine gol atarak Portekiz'in öne geçmesine sebep oldu. Samet kendi kalesine mi gol attı? Portekiz öne mi geçti?
Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'nda Türkiye ile Portekiz takımları Dortmund'da bulunan BVB Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Samet kendi kalesine mi gol attı? Portekiz öne mi geçti?
SAMET KENDİ KALESİNE Mİ GOL ATTI?
Altay Bayındır ve Samet arasında yaşanan anlaşmazlık sonucu top kendi kalemize gitti. Portekiz 2-0'lık skorla öne geçti.
TÜRKİYE- PORTEKİZ MAÇI HANGİ KANALDA?
Türkiye- Polonya maçı TRT 1 ekranlarında canlı yayınlanacak.