İbrahim Üzülmez ile yolların ayrılmasından sonra göreve Zafer Turan'ı getiren Eyüpspor, yeni bir değişikliğe daha gitmeye hazırlanıyor. Futbolseverlerin merak ettikleri arasında ise Samet Aybaba hangi takıma gidiyor? Samet Aybaba hangi takıma gidecek? soruları yer alıyor. Peki, Samet Aybaba hangi takıma gidiyor? Samet Aybaba hangi takıma gidecek?

1. Lig ekibi Eyüpspor'un teknik direktör Zafer Turan ile yolları ayırarak göreve Samet Aybaba'yı getireceği iddia edildi. Samet Aybaba'nın hangi takıma gideceği ise merak edildi. Arama motorlarında Samet Aybaba hangi takıma gidiyor? Samet Aybaba hangi takıma gidecek? soruları aratıldı. Detaylar haberimizde...

SAMET AYBABA HANGİ TAKIMA GİDİYOR?

1. Lig ekibi Eyüpspor'un teknik direktör Zafer Turan ile yolları ayırarak göreve Samet Aybaba'yı getireceği iddia edildi. İstanbul ekibi, deneyimli çalıştırıcı ile prensip anlaşmasına vardı. Aybaba, hoca arayışında olan Trabzonspor'un da gündemine gelmişti.

Ajansspor'un haberine göre, Zafer Turan ile yollarını karşılıklı anlaşarak ayrılmaya hazırlanan Eyüpspor, Samet Aybaba ile prensip anlaşmasına vardı.

"GÖRÜŞMEMİZ OLDU"

Adı daha öne Trabzonspor ile anılan Aybaba, Radyospor'da yaptığı açıklamada, "Trabzonspor ile görüşmemiz olmadı. Trabzonspor'da görev aldığımız dönemde çok düşük bütçeyle kupa şampiyonu olduk. Kulübün yeniden ayağa kalkmasında katkımız oldu, inanılmaz keyif verdi." demişti.