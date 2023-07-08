Yeni sezon hazırlıkları kapsamında 9-15 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek Pari Premier Cup Turnuvası'na katılmak üzere Rusya'ya gidecek Fenerbahçe'nin 33 kişilik kamp kadrosu belli oldu. Kadroda Samet Akaydin ve Lincoln yer almadı. Peki Samet Akaydin ve Lincoln sakat mı, neden yok? Samet Akaydin sakatlık durumu nedir?

Samet Akaydin ve Lincoln neden yok? Yeni sezon hazırlıkları kapsamında 9-15 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek Pari Premier Cup Turnuvası'na katılmak üzere Rusya'ya gidecek Fenerbahçe'nin 33 kişilik kamp kadrosu belli oldu. Kadroda Samet Akaydin ve Lincoln yer almadı. Peki Samet Akaydin ve Lincoln sakat mı, neden yok? Samet Akaydin sakatlık durumu nedir? Detaylar!

SAMET AKAYDİN VE LINCOLN NEDEN YOK?

Fenerbahçe, Rusya'nın St. Petersburg şehrinde 9-15 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek Pari Premier Cup Turnuvası'nın kamp kadrosunu açıkladı. Listede Samet Akaydin'in isminin olmaması merak konusu olurken, milli futbolcunun sakatlığı dolasıyla Rusya'ya götürülmediği ortaya çıktı. Lincoln ise özel program dahilinde İstanbul'da çalışacak.

SAMET AYDİN SAKAT

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe'nin Samet Akydin'i Rusya'ya götürmeme nedeni sakatlığı. 5 günlük bir tedavi süreci geçirecek olan deneyimli stoper, Fenerbahçe ülkeye döndükten sonra takımlara çalışmalara katılacak. Geçen sezon yaşadığı ağır sakatlıktan çıkan Lincoln ise İstanbul'da çalışmalarına devam edecek.

Fenerbahçe'nin 33 kişilik kamp kadrosu şöyle:

Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Muhammet Doğukan Demir, Serdar Aziz, Luan Peres, Attila Szalai, Gustavo Henrique, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Nazım Sangare, Jayden Oosterwolde, Miguel Crespo, Willian Arao, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Burak Kapacak, Diego Rossi, İrfan Can Kahveci, Emre Mor, Ryan Kent, Joshua King, Edin Dzeko, Michy Batshuayi, Serdar Dursun, Joao Pedro, Yiğit Efe Demir, Emir Ortakaya, Jin-Ho Jo, Emre Demir, Yusuf Kocatürk, Bora Aydınlık, Muhammet İmre.