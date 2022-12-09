Son zamanlarda merak edilen isimler arasında yer alan Samet Akaydın hakkında birçok detay merak ediliyor. Merak edilenler arasında Samet Akaydın kimdir? Samet Akaydın kaç yaşında, mevkisi ne, hangi takımda oynuyor? Soruları da yer alıyor. Peki, Samet Akaydın kimdir? Samet Akaydın kaç yaşında, mevkisi ne, hangi takımda oynuyor?

A Milli Futbol Takım'ında da forma giyen Samet Akaydın hakkında, Samet Akaydın kaç yaşında, nereli, mevkisi ne, hangi takımda oynuyor? Futbolcu Samet Akaydın milli takımda oynadı mı? merak edildi. Peki, Samet Akaydın kimdir? Samet Akaydın kaç yaşında, mevkisi ne, hangi takımda oynuyor?

SAMET AKAYDIN KİMDİR?

Samet Akaydin (d. 13 Mart 1994, Trabzon), Türk futbolcudur. Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor forması giymektedir. Futbola Trabzonspor alt yapısında başlayan Akaydin, 2013 yılında Arsinspor ile profesyonel sözleşme imzalamıştır. Daha sonra sırasıyla;Sancaktepe,Şanlıurfaspor ve son olarak Keçiörengücü forması giyen futbolcu, 2021'in başında Adana Demirspor kulübüne transfer olmuştur.