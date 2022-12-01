Samet Akaydın kimdir? Samet Akaydın hangi takımda oynuyor, mevkisi ne?

Türkiye-Çekya maçında başarılı bir performans sergileyen Samet Apaydın'ın dikkatleri üzerine çekti. Yıldız futbolcunun Kariyeri futbol severler tarafından merak edildi. Peki, Samet Akaydin kimdir? Kaç yaşında, nereli, mevkisi ne, hangi takımda oynuyor? Futbolcu Samet Akaydın milli takımda oynadı mı? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Adı büyük kulüpler ile anılan Adana Demirspor'un yıldız isimiSamet Akaydin hakkında, Samet Akaydın kaç yaşında, nereli, mevkisi ne, hangi ekipte oynuyor? Futbol severler tarafından merak ediliyor. Peki, Samet Akaydin kimdir? Samet Akaydin hangi alt yapıda yetişti? Samet Aydın hangi takımlarda oynadı? Detaylar haberimizde...

SAMET AKAYDİN KİMDİR?

Adana Demirspor'un futbolcusu Samet Akaydın 13 Mart 1994 tarihinde Trabzon'da doğdu. Futbol hayatına ilk olarak İdmanocağı altyapısında başladı. Ardından Trabzonspor'un altyapısına gitti. Sonrasında İdmanocağı'na geri dönen futbolcu sonrasında Boluspor'a transfer oldu. Boluspor'un ardından ise Arsinspor'a transfer oldu. Arsinspor'da sergilediği başarılı performansla Sancaktepe Belediyesi'ne transfer oldu. Sancaktepe Belediyesi'nde sergilediği performansla dikkat çeken futbolcu kariyer çıkışını yaptı ve Şanlıurfaspor'a transfer oldu. Şanlıurfaspor'dan sonra Ankara ekibi Keçiörengücü'nde gitti. Keçiörengücü'nde sergilediği performansla dikkat çeken futbolcunun son durağı ise Adana Demirspor oldu. Şimdilerde Adana Demirspor formasını terletmektedir.

HANGİ TAKIMLADA OYNADI?

Samet Akaydın kariyerinde sırasıyla; İdmanocağı, TrabzonsporU17, Boluspor, Arsinspor, Sancaktepe Bld, Şanlıurfaspor, Keçiörengücü ve Adana Demirspor takımlarında forma terletti. Futbolcu şimdilerde Adana Demirspor'un formasını başarılı bir şekilde giymektedir. Adana Demirspor'un yetenekli futbolcusu Samet Akaydın, stoper bölgesinde oynamaktadır.