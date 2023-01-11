Samet Akaydın kimdir? Kaç yaşında, nereli, hangi mevkide oynuyor, hangi takımda, boyu ve kilosu kaç, forma numarası kaç? Samet Akaydin'in biyografisi!

Fenerbahçe'nin yeni transferi Samet Akaydın kimdir merak ediliyor. Futbol severler Samet Akaydın hakkında, Samet Akaydın kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi mevkide oynuyor, hangi takımda, boyu ve kilosu kaç, forma numarası kaç? araştırması yapıyor. Peki, Samet Akaydın doğum tarihi kaç? Samet Akaydın mevkisi ne, defans mı? İşte detaylar...

Fenerbahçe, Jorge Jesus'un talimatları doğrultusunda ilk transferini savunmaya yaptı. Peki, Samet Akaydın kimdir, doğum tarihi kaç, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne, evli mi? Samet Akaydın forma numarası kaçtır? Samet Akaydın defans mı orta saha mı forvet mi? Samet Akaydın hangi takımlarda forma giydi? Samet Akaydın futbol kariyeri ve istatistikleri haberimizde...

SAMET AKAYDIN KİMDİR?

Samet Akaydin (d. 13 Mart 1994, Trabzon), Türk millî futbolcudur. Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor forması giymektedir.

Samet Akaydin doğum tarihi : 13 Mart 1994

Samet Akaydin kaç yaşında : 28 yaşında

Samet Akaydin nereli : Trabzon

Samet Akaydin hangi takımda oynuyor : Fenerbahçe

Samet Akaydin mevkisi nedir : Defans (Stoper)

Samet Akaydin forma numarası kaç : 5

Samet Akaydin boyu kaç : 1,90 metre

Samet Akaydin kilosu ne : 83 kg

Samet Akaydin burcu ne : Balık

Futbola Trabzonspor alt yapısında başlayan Akaydin, 2013 yılında Arsinspor ile profesyonel sözleşme imzalamıştır. Daha sonra sırasıyla;Sancaktepe,Şanlıurfaspor ve son olarak Keçiörengücü forması giyen futbolcu, 2021'in başında Adana Demirspor kulübüne transfer olmuştur.

SAMET AKAYDIN FENERBAHÇE'YE TRANSFER OLDU MU?

12 Ocak'ta başlayacak transfer dönemi öncesinde Fenerbahçe ilk hamlesini savunmaya yaptı. Sarı-lacivertliler, Adana Demirspor'un başarılı stoper Samet Akaydın'ı renklerine bağladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Samet Akaydın'ın transferi konusunda futbolcu ve kulübü Adana Demirspor A.Ş. ile görüşmelere başlamıştır." ifadelerine yer verildi. 28 yaşındaki stoperin sarı-lacivertlilerin yarın yapacağı idmanda bulunması bekleniyor.

Fenerbahçe'nin 28 yaşındaki stoper Samet Akaydın'ın bonservisi için Adana Demirspor'a 4 milyon euroyu taksitler halinde ödemesi bekleniyor.